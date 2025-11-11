В Армавире иномарка насмерть сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

Авария, в которой погиб подросток, произошла 10 ноября около 19:48.

По предварительным данным, 27-летний местный житель за рулем Hyundai Solaris сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мальчик скончался на месте от полученных травм. Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре «Газель» влетела в остановившуюся фуру, есть погибший. Смертельная авария произошла 10 ноября около 10:30 на трассе Краснодар — Кропоткин вблизи хутора Ленина. По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на аварийной сигнализации большегруз Volvo.

Подпишись, здесь всегда интересно.