В Краснодаре «Газель» влетела в остановившуюся фуру, есть погибший

Смертельная авария произошла 10 ноября около 10:30 на трассе Краснодар — Кропоткин вблизи хутора Ленина.

По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем «Газели» направлялся в сторону Кропоткина. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на аварийной сигнализации большегруз Volvo. За рулем фуры находился 35-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Газели» получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Его 41-летний пассажир скончался в карете скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

