В Анапе пьяный водитель врезался в иномарку, пострадали 2 взрослых и ребенок

Авария, в которой пострадали трое, в том числе трехлетний ребеок, произошла 9 ноября около 22:00 на 43 км трассы Варениковская — Анапа.

По предварительным данным, 50-летний мужчина за рулем Ford Focus выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки Kia под управлением 44-летнего мужчины. Уточняется, что у водителя Ford Focus были признаки опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался.

В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля Kia и двое его пассажиров — 36-летняя женщина и трехлетний мальчик. Их госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

