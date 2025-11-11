В ЕДДС Краснодара рассказали, где 12 ноября отключат свет и воду

В среду в разных районах краевой столицы проведут плановые работы на сетях электро- и водоснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 16:00 не будет электричества на улицах:

Котлярова, 7, 11;

Свободная, 70, 74, 75, 76, 79;

1-й проезд Стасова, 45-53, 48-54, 62, 64-74;

2-й проезд Стасова, 24-40, 32, 39-69, 66-74;

Стасова, 98

Вокзальная, 8, 12, 37-41, 43, 45;

Гимназическая, 61; Гоголя, 56/1, 58;

Красная, 43, 57;

Рашпилевская, 44-52, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;

Фрунзе, 15-51, 42-62.

С 13:00 до 17:00 света не будет на улице Лавочкина, 3, 9-11, 10, 11, 13, 15/1, 22, 34.

С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по адресам:

Криничная, 128 Б лит.1,2;

1-я линия, 90,

1-я линия ПРК, 86-152, 91-149, 114, 134, 151-179, 154-188;

2-я линия ПРК, 1;

4-я линия, 116;

Адыгейская Набережная, 79-119, 81, 90-128, 121-151, 130-156;

Аэродромная, 10, 23-51, 21, 37, 43, 51;

Бабушкина, 230, 232, 243, 265-277, 273, 283, 283/2, 291;

Бершанской, 331-341, 331/а, 343, 345-347, 345/1, 345/8, 347, 351/1, 408/3, 410;

Большевистская, 322-350, 357-377, 377;

Вишняковой, 5/2, 23-49, 22-58;

Восточный Обход, 1-9, 9, 15;

2-й проезд Гаражный, 1, 1/1, 3, 236/14;

Грушовая, 8;

Декоративная, 2-6, 1-5;

Дивная, 1, 1-27;

Зиповская, 22, 24, 28, 32;

Ким, 20-22, 23, 36, 36-50, 39-59, 143;

Кожевенная, 1-39, 17, 18, 37;

Колхозная, 7, 18, 18-20, 20;

Коммунаров, 218-228, 220;

Красная, 169;

Красных Партизан, 222, 228, 232, 232/3, 234, 531;

Лавочкина, 1, 2-38, 3, 9, 9-11, 10, 11, 347;

Новотитаровская, 1-27, 2-28, 31-45, 32-48;

Новосельская, 21-35, 30-44;

Павлова, 7-25, 18-40;

Пригородная, 291-321;

Радищева, 5;

Российская, 71-101, 77, 95, 107-113, 115, 750-792, 762, 780/1;

Ростовское шоссе, 52, 60;

Северная, 305, 372, 372-382, 376, 378;

Седина, 8-22, 19-39, 24-36, 41-51, 179-191, 187;

Скорняжная, 2-40, 31, 34;

Старокубанская, 1-11, 9;

Тургенева, 158;

Целиноградская, 16-32, 22/1, 24/1;

Черноморская, 2-4, 3-29, 8-50;

1-й проезд Черноморский, 1-21, 2-22, 12;

2-й проезд Черноморский, 1-11, 2-18;

Шоссе Нефтяников, 13/2.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 будет снижено давление водоснабжения на улицах Колхозной, 18, 20, 22, 24, 26 и Радищева, 5.

Уточнить информацию можно в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по номерам 8 (861) 268-03-04, 04, 104, сообщает ЕДДС Краснодара.

