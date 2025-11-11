В ЕДДС Краснодара рассказали, где 12 ноября отключат свет и воду
Общество
11.11.2025 20:27
В среду в разных районах краевой столицы проведут плановые работы на сетях электро- и водоснабжения.
В связи с этим с 9:00 до 16:00 не будет электричества на улицах:
- Котлярова, 7, 11;
- Свободная, 70, 74, 75, 76, 79;
- 1-й проезд Стасова, 45-53, 48-54, 62, 64-74;
- 2-й проезд Стасова, 24-40, 32, 39-69, 66-74;
- Стасова, 98
- Вокзальная, 8, 12, 37-41, 43, 45;
- Гимназическая, 61; Гоголя, 56/1, 58;
- Красная, 43, 57;
- Рашпилевская, 44-52, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;
- Фрунзе, 15-51, 42-62.
С 13:00 до 17:00 света не будет на улице Лавочкина, 3, 9-11, 10, 11, 13, 15/1, 22, 34.
С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по адресам:
- Криничная, 128 Б лит.1,2;
- 1-я линия, 90,
- 1-я линия ПРК, 86-152, 91-149, 114, 134, 151-179, 154-188;
- 2-я линия ПРК, 1;
- 4-я линия, 116;
- Адыгейская Набережная, 79-119, 81, 90-128, 121-151, 130-156;
- Аэродромная, 10, 23-51, 21, 37, 43, 51;
- Бабушкина, 230, 232, 243, 265-277, 273, 283, 283/2, 291;
- Бершанской, 331-341, 331/а, 343, 345-347, 345/1, 345/8, 347, 351/1, 408/3, 410;
- Большевистская, 322-350, 357-377, 377;
- Вишняковой, 5/2, 23-49, 22-58;
- Восточный Обход, 1-9, 9, 15;
- 2-й проезд Гаражный, 1, 1/1, 3, 236/14;
- Грушовая, 8;
- Декоративная, 2-6, 1-5;
- Дивная, 1, 1-27;
- Зиповская, 22, 24, 28, 32;
- Ким, 20-22, 23, 36, 36-50, 39-59, 143;
- Кожевенная, 1-39, 17, 18, 37;
- Колхозная, 7, 18, 18-20, 20;
- Коммунаров, 218-228, 220;
- Красная, 169;
- Красных Партизан, 222, 228, 232, 232/3, 234, 531;
- Лавочкина, 1, 2-38, 3, 9, 9-11, 10, 11, 347;
- Новотитаровская, 1-27, 2-28, 31-45, 32-48;
- Новосельская, 21-35, 30-44;
- Павлова, 7-25, 18-40;
- Пригородная, 291-321;
- Радищева, 5;
- Российская, 71-101, 77, 95, 107-113, 115, 750-792, 762, 780/1;
- Ростовское шоссе, 52, 60;
- Северная, 305, 372, 372-382, 376, 378;
- Седина, 8-22, 19-39, 24-36, 41-51, 179-191, 187;
- Скорняжная, 2-40, 31, 34;
- Старокубанская, 1-11, 9;
- Тургенева, 158;
- Целиноградская, 16-32, 22/1, 24/1;
- Черноморская, 2-4, 3-29, 8-50;
- 1-й проезд Черноморский, 1-21, 2-22, 12;
- 2-й проезд Черноморский, 1-11, 2-18;
- Шоссе Нефтяников, 13/2.
Кроме того, с 10:00 до 16:00 будет снижено давление водоснабжения на улицах Колхозной, 18, 20, 22, 24, 26 и Радищева, 5.
Уточнить информацию можно в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по номерам 8 (861) 268-03-04, 04, 104, сообщает ЕДДС Краснодара.
