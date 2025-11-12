Logo
Новую многополосную дорогу построили на улице Старокубанской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-mnogopolosnuyu-dorogu-postroili-na-ulitse-starokubanskoj-v-krasnodare
Новую многополосную дорогу построили на улице Старокубанской в Краснодаре
Фото t.me/emnaumov

В Центральном округе краевой столицы завершается строительство новой дороги, соединяющей улицы Новую и Воронежскую.

Как сообщил глава Краснодара Евгений Наумов, дорогу построили с нуля. Она состоит из 4-5 полос, ширина которых от 14 до 17 м, а протяженность — почти 3 км. 

Новый путь открывает доступ к жилому массиву и событийной площадке, в будущем ее планируют подвести к школе-интернату для одаренных детей. 

Помимо самой дороги на территории построили тротуары и ливневки, установили светофоры, остановки и освещение, а также оборудовали велосипедные дорожки и нанесли разметку. 

Во время проектирования специалисты учли дополнительные выезды из жилого комплекса, которые будут соединять его с будущими социальными объектами. 

«Также в ходе реализации проекта сделано береугокрепление, и теперь у жителей района появилась прогулочная зона вдоль реки, которую в дальнейшем планируем благоустроить», — написал мэр Краснодара в Telegram. 

