Новую многополосную дорогу построили на улице Старокубанской в Краснодаре

В Центральном округе краевой столицы завершается строительство новой дороги, соединяющей улицы Новую и Воронежскую.

Как сообщил глава Краснодара Евгений Наумов, дорогу построили с нуля. Она состоит из 4-5 полос, ширина которых от 14 до 17 м, а протяженность — почти 3 км.

Новый путь открывает доступ к жилому массиву и событийной площадке, в будущем ее планируют подвести к школе-интернату для одаренных детей.

Помимо самой дороги на территории построили тротуары и ливневки, установили светофоры, остановки и освещение, а также оборудовали велосипедные дорожки и нанесли разметку.

Во время проектирования специалисты учли дополнительные выезды из жилого комплекса, которые будут соединять его с будущими социальными объектами.

«Также в ходе реализации проекта сделано береугокрепление, и теперь у жителей района появилась прогулочная зона вдоль реки, которую в дальнейшем планируем благоустроить», — написал мэр Краснодара в Telegram.

