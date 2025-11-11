В Лабинске после капремонта открыли мост, соединяющий Кубань с Адыгеей

Построенный в 1989 году объект был внесен в перечень приоритетных инфраструктурных проектов по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Мост в Лабинске отремонтировали по просьбам местных жителей. На работы выделили более 440 млн рублей. Ремонт подрядчик завершил раньше срока.

По словам Вениамина Кондратьева, от прежней конструкции моста осталось 13 опор, которые усилили и забетонировали. На объекте полностью обновили дорожное покрытие, установили освещение и новые ограждения.

«Мост очень долгожданный, он всегда служил важной связующей артерией между двумя субъектами нашей страны. Кроме того, эта дорога значительно сокращает путь в краевой центр», — написал Кондратьев в Telegram.

Новый мост включает два участка подъездных дорог общей протяженностью более 1 км и соединяет Лабинск и село Вольное, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

