Капремонт оползневого участка трассы А-147 в Сочи завершат до конца года

Дорожники работают над завершением капитального ремонта оползневого участка федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи в Хостинском районе.

На 189-м км магистрали специалисты сооружают ростверк на второй подпорной стене. Ранее в основание конструкции установили 22 сваи. Первую двухрядную подпорную стену длиной 80 м завершили в мае прошлого года, после чего работы приостановили на курортный сезон.

Также дорожникам предстоит частично восстановить старую подпорную стену, которую включат в общий комплекс удерживающих сооружений. Кроме того, на участке обустроят дренажную систему, ливневую канализацию, установят ограждения и восстановят дорожное покрытие.

На время ремонта движение на участке трассы организовали по временной схеме, чтобы избежать заторов даже в пик курортного сезона.

Ремонтные работы ведутся с ноября 2024 года, когда сход оползня вызвал деформацию швов дорожного покрытия, значительную просадку проезжей части и повреждение ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи на ремонт разрушенной оползнем дороги выделили более 150 млн рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.