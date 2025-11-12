Мощная магнитная буря накрыла Краснодарский край 12 ноября

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сейчас на Земле происходит магнитная буря уровня G4.7.

Причиной очень сильной магнитной бури планетарного масштаба, почти достигшей высшего уровня G5, стал приход к Земле первого из трех плазменных облаков от вспышки X5.1. Остальные ожидаются в течение суток.

Специалисты предполагали, что ночью 12 ноября к Земле должен был прийти только первый, самый слабый из трех ожидающихся плазменных выбросов. Прогнозировали слабые бури уровня G1-G2.

Предположительно, движущееся сейчас последним облако плазмы от вчерашней, самой сильной вспышки года, уже догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака. Оно толкает и сдавливает движущиеся впереди облака, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики.

Космические аппараты, работающие около Земли и измеряющие параметры солнечного ветра, в последние часы передают сильно искаженные значения. Из них можно понять только, что в окрестностях Земли плотность и температура плазмы превышают обычные показатели в десятки раз. Значения индукции магнитного поля находятся на уровне исторических пиков.

По мнению ученых, основной выброс плазмы от вспышки X5.1 к планете еще не пришел. Прогнозировать ситуацию на ближайшие сутки пока невозможно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самая сильная с октября прошлого года вспышка произошла 11 ноября на Солнце.

Подпишись, здесь всегда интересно.