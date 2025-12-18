Школы и детсады Славянского района возобновили работу после атаки БПЛА

Из-за падения фрагментов сбитых беспилотников на территории Славянского района в ночь на 17 декабря временно приостановили работу 21 детсад и три школы.

Это произошло из-за отключения воды, электричества и тепла. О возобновлении работы школ и детсадов сообщили 18 декабря.

«Накануне в течение дня все аварийные ситуации устранили, все ресурсы объекты соцсферы получают в штатном режиме», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Славянском районе продолжают работами комиссии по оценке ущерба.

По данным минздрава Кубани, двух пострадавших в результате атаки БПЛА 17 декабря перевезли в ККБ №1. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 декабря фрагменты сбитых беспилотников упали на территории Славянского и Красноармейского районов. В результате падения обломков дронов пострадали два человека.

Также были повреждены линии электропередачи. Школы и детсады приостановили работу. Обломки БПЛА также упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, начался пожар. Обломки сбитых дронов повредили 39 домовладений, в общей сложности фрагменты БПЛА нашли по 53 адресам.

Подпишись, здесь всегда интересно.