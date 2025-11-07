Logo
Рецепт вкуснейшего домашнего пирога с куриными желудками

Автор: Ева Шварц

Рецепт вкуснейшего домашнего пирога с куриными желудками
Фото freepik.com

Пирог с куриными желудками к высокой ресторанной кулинарии отношения не имеет. Это продукт кухни «безотходного производства» и традиций народной бережливости.

Раньше такие пироги считались едой «простецкой». Аристократы, гурманы, сибариты и прочие чревоугодники относились к подобной пище с предвзятостью. В наши дни, в эпоху тотального фастфуда, этот пирог переживает второе рождение и стремительно набирает популярность. Особенно у сторонников ПП и ЗОЖ. Он воспринимается как аутентичное, родное, естественное или выражаясь замысловато — нативное блюдо.

Вкусное, сытное, энергетически емкое и без всякой «химии». Процесс его приготовления не быстрый, особенно если учитывать долгую варку самих желудков. Но, как и в прежние времена это демонстрация заботы, трудолюбия и мастерства, необходимых для создания блюда «только для своих». Вот и мы, вооружившись терпением приступим к сотворению пирога с начинкой из куриных желудков.

Пирог «Путь к сердцу» с куриными желудками

Фото freepik.com

Правильно приготовленные куриные желудки имеют совершенно особую, плотную, упругую, но при этом нежную консистенцию. Обладают сочным, тем самым «пятым вкусом» умами. Или, если хотите, «вкусом детства», домашнего тепла и уюта.

Для приготовления начинки нам понадобится:

  • Куриные желудки — 500-600 г
  • Лук репчатый— 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сметана — 2-3 ст. л.
  • Вода или бульон — приблизительно 100-150 мл
  • Лавровый лист — 1-2 шт.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло —  для жарки

Куриные желудки долго варятся и долго тушатся. Начинка получается сочная, насыщенная, пикантная, с чуть грубоватой текстурой. Она создает удивительный контраст с нежным, пышным тестом. Этот — одна из главных причин успеха.

Для самого простого варианта теста нам понадобятся:

  • Кефир — 250 мл
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Мука — 400 г (плюс еще немного для подпыла)
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль— 1 ч. л.
  • Сода — 0.5 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. ложки

Как готовим:

Фото freepik.com

Первым делом нам нужно подготовить куриные желудки. Это самый важный и ответственный этап!

Тщательно промываем их под проточной холодной водой. Очищаем от пленок. Если есть жир — решительно его удаляем. Складываем желудки в глубокую кастрюлю, заливаем холодной водой, подсаливаем, опускаем в воду лавровый лист, ставим на огонь и доводим до кипения.

Снимаем пену шумовкой или ложкой и варим на медленном огне 1.5-2 часа. Может чуть больше, пока желудки не станут мягкими. Готовые желудки отбрасываем на дуршлаг, даем остыть и нарезаем небольшими кусочками или соломкой. Лук нарезаем мелким кубиком, морковь натираем на крупной терке.

На сковороде в разогретом растительном масле обжариваем лук до прозрачности. Добавляем морковь, перемешиваем и жарим до ее размягчения. Вводим в сковороду нарезанные желудки и обжариваем все вместе 5-7 минут. Солим, перчим, добавляем сметану и немного бульона, чтобы начинка была сочной.

Тушим все под крышкой еще 2-3 минуты, снимаем с огня и даем начинке полностью остыть. А сами пока возимся с тестом.

В глубокой миске смешиваем кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло. Добавляем соду. Гасить ее не нужно! Постепенно вводим просеянную муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто.

Скатываем тесто в шар, накрываем пищевой пленкой или кухонным полотенцем. Даем тесту отдохнуть 20-30 минут. Ставим духовку разогреваться до 180°C и приступаем к еще одному ответственному этапу — сборке пирога.

Тесто делим на 2 неравные части. Примерно 2/3 и 1/3. Большую часть раскатываем в пласт по размеру нашей формы. Форму смазываем маслом и «припудриваем» мукой.

Выкладываем тесто в форму, сделав бортики. Равномерно распределяем остывшую начинку. Раскатываем вторую часть теста и накрываем ею пирог. Края защипываем. Делаем в центре пирога несколько проколов вилкой, чтобы выходил пар. Если есть желание — смазываем верх пирога взбитым желтком, молоком или очень сладким чаем для румяной корочки.

Мы уже в финале. Духовка разогрета. Ставим в нее пирог и ждем примерно 30 — 40минут, пока пирог пропечется и станет золотисто — коричневым. Вынимаем его из духовки, на всякий случай проверяем готовность проткнув деревянной шпажкой и даем пирогу постоять 10 — 15 минут в форме. Только потом достаем, перекладываем на блюдо и подаем к столу.

Несекретные секреты:

Фото freepik.com

Тесто можно сделать самостоятельно, как описано выше, а можно использовать любое другое любимое и несладкое: дрожжевое, слоеное, на сметане.

Для аромата в начинку можно добавить мелко нарубленный укроп, петрушку или пару зубчиков чеснока.

Вкус начинки можно «разукрасить» грибами, обжаренными вместе с луком.

Подаем пирог теплым или холодным, как основное блюдо. Можно со сметаной, можно без нее или с любым другим соусом. С этим пирогом идеально сочетаются куриный или овощной бульоны.

Пирог с начинкой из куриных желудков — это гораздо больше, чем просто еда. Это часть нашей истории, путешествие к истокам, по-настоящему домашнее блюдо с уникальным, неповторимым характером. 

 

Ева Шварц - журналист и редактор рубрики «Кухня» портала Кубань 24. Специализируется на темах: кулинария, здоровое питание.

