В Краснодаре наградили представителей энергетической отрасли Кубани

Мероприятие приурочили к профессиональному празднику — Дню энергетика, который ежегодно отмечается в России 22 декабря.

Всего наградили более 40 лучших энергетиков региона. Это люди, которые своим трудом помогают укреплять промышленный потенциал края, воплощать в жизнь важные проекты, а также приносят тепло и уют в дома земляков, отметил заместитель главы Кубани Евгений Пергун.

«На сегодняшний день в регионе построили более 1,1 тыс. км линий электропередачи. В следующем году планируем ввести в эксплуатацию объекты суммарной мощностью более 1,4 тыс. мегавольт-ампер и построить около 2,2 тыс. км линий электропередачи», — сказал Пергун.

В числе награжденных были сотрудники предприятий «Россети Юг» — «Кубаньэнерго», «Электросети Кубань», «НЭСК», «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», «ТНС-энерго Кубань». Всего в отрасли работают около 10 тыс. жителей региона.

С начала года при участии крупнейших электросетевых компаний на Кубани реализовали инвестиционные проекты почти на 15 млрд рублей. Удалось построить и реконструировать более 190 км линий электропередачи, а также запустить новые подстанции и модернизировать существующие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

