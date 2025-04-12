РДКБ: дефицита средств для помощи соседу мальчика с откушенным лицом из Сочи нет

Российская детская клиническая больница (РДКБ) опровергла информацию о необходимости сбора средств для ребёнка, находящегося на лечении в одной палате с пострадавшим от нападения хаски мальчиком из Сочи.

Ранее отец пострадавшего, Валентин Королев, сообщил, что намерен часть собранных пожертвований направить на помощь трёхлетнему мальчику, который, по его словам, поступил в клинику в тяжёлом состоянии и предположительно растёт в неблагополучной семье, сообщает «КП-Кубань».

«Этот ребёнок никому не нужен. Мы с сыном решили, что хотим помочь — возможно, купить ему одежду, подгузники, пелёнки», — написал Королев в онлайн-сообществе, где ранее был организован сбор средств на лечение его сына.

Многие подписчики выразили готовность присоединиться к инициативе и предложили помощь: принести детские вещи, предметы гигиены и игрушки.

Однако администрация РДКБ выступила с официальным заявлением, в котором уточнила, что ребёнок получает всю необходимую помощь в рамках системы ОМС и не нуждается в дополнительной благотворительной поддержке.

«РДКБ гарантирует предоставление полного комплекса необходимой медицинской помощи, ухода, средств личной гигиены и всего прочего, что требуется пациенту, на безвозмездной основе в рамках обязательного медицинского страхования»,— опубликовала разъяснение пресс-служба медучреждения.

Информация вызвала дискуссию в соцсетях — пользователи начали задавать вопросы о дальнейшей судьбе собранных средств. Семья Королевых заверила, что действует открыто и с учётом рекомендаций врачей.

Читайте также: Мальчику из Сочи, на которого напали хаски, проведут очередную пластику. По плану врачей Российской детской клинической больницы, где проходит лечение ребенка, самой последней операцией станет пластика верхней губы. После нее 9-летний школьник сможет питаться самостоятельно и отправится на реабилитацию в Федеральный детский реабилитационный центр РДКБ «Кораблик» в Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 26 февраля в СНТ «Авиатор», на мальчика, когда он помогал отцу, напали две собаки и разорвали ему лицо. По словам папы ребенка, мальчика доставили в больницу Краснодара, а животных усыпили и из их желудков извлекли фрагменты съеденных тканей, однако те оказались непригодными для трансплантации.

Сосед мужчины, чьи собаки совершили нападение, на момент происшествия не ели почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Позже ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, а 6 марта его начали выводить из искусственной комы. Мальчик открыл глаза и смог поговорить с отцом. Первую пластическую операцию по восстановлению лица ребенка провели 18 марта. По словам отца мальчика, операция длилась 14 часов.

В конце марта мужчина заявил о пропаже 3 млн рублей, которые собрали на лечение ребенка. Он обвинил бывшую жену в краже со счета собранных на лечение ребенка средств. Мужчина сообщил, что 3 млн рублей со счета сняла живущая в Белореченске экс-супруга, с которой он давно в разводе. По словам мужчины, во время развода он передал доверенность бывшей жене для ведения имущественных дел и дал доступ к счетам. Он предполагает, что мотивом кражи стал долг по алиментам.

В ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже. Бывшая супруга отца мальчика заявила, что мужчина задолжал ей алименты на их общую дочь. На время расследования уголовного дела женщину отправили под домашний арест. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за кражу денег.

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