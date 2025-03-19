Мальчику из Сочи с разорванным хаски лицом провели первую 14-часовую пластику

Врачи 18 марта провели первую пластическую операцию по восстановлению лица 9-летнего ребенка из Сочи.

По словам отца мальчика Валентина Королева, операция длилась 14 часов, так как у сына были сильно повреждены нервные окончания. Сейчас ребенок находится в реанимации.

«Врачи сказали: «Если этот лоскут не приживется, будем брать еще. Мы в любом случае сделаем все, чтобы лицо у ребенка было нормальным». Иммунитет хороший, дай бог этот лоскут приживется. Дальше будут восстанавливать нос и все остальное», — рассказал отец пострадавшего мальчика Валентин Королев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два хаски напали на мальчика в Сочи. Трагедия случилась 26 февраля в СНТ «Авиатор», когда сын помогал отцу, который отправил его домой за веником, чтобы смести снег с машины. По дороге на него напали соседские собаки и разорвали ему лицо. Отец мальчика поделился подробностями трагедии. По словам соседа мужчины, чьи собаки напали на ребенка, на момент происшествия животных не кормили почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. 6 марта его начали выводить из искусственной комы, он открыл глаза и смог ответить отцу. Хирурги будут восстанавливать лицо мальчика в несколько этапов, а сшивать ткани — частями.

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