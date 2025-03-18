Мальчику из Сочи с разорванным собаками лицом 18 марта сделают первую пластику

Медики назначили первую из серии операций по восстановлению лица 9-летнего мальчика из Сочи, которому голодные хаски разорвали лицо.

По словам отца мальчика Валентина Королева, сейчас его сына готовят к первой пластической операции. Ее назначили на 18 марта. Хирурги будут восстанавливать лице ребенка в несколько этапов, а сшивать ткани будут частями.

«Операций будет несколько, чтобы полностью восстановить облик. Врач сказал: «Мы можем за один день сделать, но это будет некрасиво». Все будет хорошо, я надеюсь, я верю, я знаю», — рассказал отец пострадавшего мальчика Валентин Королев.

По словам отце ребенка, он купил сыну гаджеты, чтобы скрасить больничные будни. Мальчик на прошлой неделе встал с кровати и ходит при поддержке отца, пишет «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два хаски напали на мальчика в Сочи. Трагедия случилась 26 февраля в СНТ «Авиатор», когда сын помогал отцу, который отправил его домой за веником, чтобы смести снег с машины. По дороге на него напали соседские собаки и разорвали ему лицо. Отец мальчика поделился подробностями трагедии. По словам соседа мужчины, чьи собаки напали на ребенка, на момент происшествия животных не кормили почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. 6 марта его начали выводить из искусственной комы, он открыл глаза и смог ответить отцу. Сейчас ребенка готовят к пластическим операциям в Москве. Медики 8 марта сообщили, что раны на разорванном собаками лице мальчика постепенно очищаются. Школьнику уже разрешили вставать с постели и ходить по палате.

Собаки откусили ребенку лицо: что известно о трагедии в Сочи — читайте в нашей статье.

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