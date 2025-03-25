Обвиненная в краже собранных на лечение 3 млн рублей женщина объяснила поступок

Отец мальчика с откушенным лицом Валентин Королев обвинил в краже 3 млн рублей, собранных на лечение, бывшую жену. По мнению самой женщины, это — алименты, которые мужчина не заплатил после развода.

Анна Королева рассказала, что сняла со сберегательного счета Валентина Королева 3 млн рублей. Эти средства отец пострадавшего от нападения хаски 9-летнего мальчика получал со всей страны.

«Я на самом деле понятия не имела, что это вклад со сборов денег. Изначально думала, что это счета, с которых он прятал свое имущество, чтобы не попало под арест за алименты, потом все было арестовано», — рассказала бывшая супруга Валентина Королева Анна Королева.

Женщина поделилась, что отношения с бывшим мужем были крайне сложными. От прошлого брака осталась несовершеннолетняя дочь. Во время развода супруги составили генеральную доверенность. Это и позволило Анне снять наличные со счета.

Составленную договоренность оформили в 2018 году на 10 лет. Однако отец пострадавшего мальчика сменил паспортные данные, посчитал документ недействительным. В день инцидента он в своем чате в Telegram также опроверг информацию о невыплаченных алиментах. Анна Королева утверждает обратное. Именно мужчина прервал общение и заблокировал возможность связаться.

«На какие цели экс-супруга собиралась потратить снятые со сберегательного счета деньги неизвестно. Отец пострадавшего мальчика отреагировал оперативно и сообщил случившегося правоохранителям. Те в свою очередь провели в доме обыск и доставили женщину в полицию. Однако здесь ей стало плохо, по ее словам, она испытала предынсультное состояние. На данный момент находится дома», — сообщил корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

В отношении Анны Королевой возбудили уголовное дело.

«Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящий момент она доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.

Юристы отметили, что в этом вопросе необходима тщательная проверка всех документов. Снятие 3 млн рублей — могло быть и законным.

«Распоряжение деньгами по доверенности возможно, если такие полномочия предусмотрены в самой нотариальной доверенности, в генеральной доверенности такие действия разрешены и на распоряжение деньгами, и на право снятие средств со счета», — подчеркнул адвокат Андрей Кумпал.

На условия доверенности смена паспортных данных не повлияет. Главное, чтобы были указаны сроки и имя.

Если была смена паспортных данных, гендоверенность будет действовать, главное, чтобы не сменялись ключевые реквизиты — ФИО, пол, возраст, место рождение и дата рождения, иные реквизиты могут меняться», — объяснил экономист финансовый аналитик Ибрагим Бадалов.

Расследование еще продолжается. Если вина будет доказана, экс-супруге Валентина Королева может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отец девятилетнего мальчика, которому хаски разорвали лицо, обвинил бывшую жену в краже со счета собранных на лечение ребенка средств. Благодаря неравнодушным людям на лечение мальчика собрали более 6 млн рублей. Мужчина обнаружил, что 3 млн рублей со счета сняла живущая в Белореченске его бывшая супруга, с которой он давно в разводе.

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