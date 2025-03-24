Отец мальчика с откушенным лицом из Сочи заявил о пропаже 3 млн на лечение сына

Валентин Королев, отец девятилетнего мальчика, которому хаски разорвали лицо, обвинил бывшую жену в краже со счета собранных на лечение ребенка средств.

Мужчина рассказал о том, что открыть накопительный счет для сбора средств ему помогли друзья. Благодаря неравнодушным людям на лечение мальчика собрали более 6 млн рублей.

Валентин Королев утверждает, что 3 млн рублей со счета сняла живущая в Белореченске его бывшая супруга, с которой он давно в разводе. От брака с бывшей женой у Валентина Королева есть дочь. По мнению мужчины, мотивом кражи стал долг по алиментам.

«Я ей давал доверенность на ведение имущественных дел, доступ к счетам. Но я не думал, что она воспользуется моментам и снимет эти деньги, не принадлежащие ей», — рассказал журналистам отец мальчика.

По словам Валентина Королева, лично обратиться в правоохранительные органы у него сейчас нет возможности, так как он находится в больнице с сыном. Семья уже обратилась за помощью в мэрию Сочи, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два хаски напали на мальчика в Сочи. Трагедия случилась 26 февраля в СНТ «Авиатор», когда сын помогал отцу, который отправил его домой за веником, чтобы смести снег с машины. По дороге на него напали соседские собаки и разорвали ему лицо. Отец мальчика поделился подробностями трагедии. По словам соседа мужчины, чьи собаки напали на ребенка, на момент происшествия животных не кормили почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. 6 марта его начали выводить из искусственной комы, он открыл глаза и смог ответить отцу. Сейчас ребенка готовят к пластическим операциям в Москве. Медики 8 марта сообщили, что раны на разорванном собаками лице мальчика постепенно очищаются. Школьнику уже разрешили вставать с постели и ходить по палате. Первую пластическую операцию по восстановлению лица ребенка провели 18 марта. По словам отца мальчика, операция длилась 14 часов. Мальчика уже перевели из реанимации в обычную палату.

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