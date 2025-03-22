Отец пострадавшего от хаски мальчика из Сочи рассказал о состоянии сына

Врачи 18 марта провели первую пластическую операцию по восстановлению лица 9-летнего ребенка. Сейчас мальчика уже перевели из реанимации в обычную палату, где ему ставят капельницы.

«Пока без изменений, лежим в палате. Врачи смотрели, проверяли. Лоскут не меняет цвет, отторжения пока нет, да и не должно быть. Дай бог, приживается потихонечку», — рассказал отец пострадавшего мальчика Валентин Королев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 26 февраля в СНТ «Авиатор», на мальчика, когда он помогал отцу, напали две собаки и разорвали ему лицо. По словам папы ребенка, мальчика доставили в больницу Краснодара, а животных усыпили и из их желудков извлекли фрагменты съеденных тканей, однако те оказались непригодными для трансплантации.

Сосед мужчины, чьи собаки совершили нападение, на момент происшествия не ели почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Позже ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, а 6 марта его начали выводить из искусственной комы. Мальчик открыл глаза и смог поговорить с отцом. Первую пластическую операцию по восстановлению лица ребенка провели 18 марта. По словам отца мальчика, операция длилась 14 часов.

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