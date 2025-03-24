МВД возбудило дело о краже 3 млн для лечения мальчика с откушенным лицом из Сочи

Полицейские Белореченска 24 марта возбудили уголовное дело по заявлению отца 9-летнего мальчика, пострадавшего в результате нападения собак в Сочи.

Сотрудники УОС МВД России обнаружили публикацию, в которой отец мальчика сообщает о пропаже денег для лечения сына. В ОМВД России по Белореченскому району 24 марта мужчина сообщил о том, его бывшая супруга без его ведома сняла со счета в отделении банка 3 млн рублей, предназначенные на лечение ребенка.

В полиции в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения, написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отец девятилетнего мальчика, которому хаски разорвали лицо, обвинил бывшую жену в краже со счета собранных на лечение ребенка средств. По его словам, открыть накопительный счет для сбора средств ему помогли друзья. Благодаря неравнодушным людям на лечение мальчика собрали более 6 млн рублей. Мужчина обнаружил, что 3 млн рублей со счета сняла живущая в Белореченске его бывшая супруга, с которой он давно в разводе. Мужчина рассказал, что во время развода он передал доверенность бывшей жене для ведение имущественных дел и доступ к счетам. По мнению мужчины, мотивом кражи стал долг по алиментам.

Два хаски напали на мальчика 26 февраля в СНТ «Авиатор» и разорвали ему лицо. На момент происшествия животных не кормили почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. 6 марта его начали выводить из искусственной комы, он открыл глаза и смог ответить отцу. Школьнику уже разрешили вставать с постели и ходить по палате. Первую пластическую операцию по восстановлению лица ребенка провели 18 марта. По словам отца мальчика, операция длилась 14 часов. Мальчика уже перевели из реанимации в обычную палату.

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