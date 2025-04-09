Женщине грозит до 10 лет за кражу денег отца мальчика с откушенным лицом из Сочи

Женщине предъявлено обвинение в краже 3 млн рублей у бывшего супруга. Деньги предназначались для лечения ребенка, пострадавшего в результате нападения собак в Сочи.

Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — написала Волк в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отец 9-летнего мальчика, которому хаски разорвали лицо, обвинил бывшую жену в краже со счета собранных на лечение ребенка средств. Мужчина сообщил, что 3 млн рублей со счета сняла живущая в Белореченске экс-супруга, с которой он давно в разводе.

По словам мужчины, во время развода он передал доверенность бывшей жене для ведения имущественных дел и дал доступ к счетам. Он предполагает, что мотивом кражи стал долг по алиментам.

В ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже. Бывшая супруга отца мальчика заявила, что мужчина задолжал ей алименты на их общую дочь. По решению суда 27 марта женщину отправили под домашний арест.

Два хаски напали на мальчика 26 февраля в СНТ «Авиатор» и разорвали ему лицо. На момент происшествия животных не кормили почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. 6 марта его начали выводить из искусственной комы, он открыл глаза и смог ответить отцу. Школьнику уже разрешили вставать с постели и ходить по палате. Первую пластическую операцию по восстановлению лица ребенка провели 18 марта. По словам отца мальчика, операция длилась 14 часов. Мальчика уже перевели из реанимации в обычную палату.

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