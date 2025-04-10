Мальчику из Сочи, на которого напали хаски, проведут очередную пластику

По словам отца мальчика Валентина Королева, мальчика ждет еще серия пластических операций, следующая пройдет 11 апреля.

«Сейчас главное, чтобы он дышал носом, чтобы убрать трахеостому. Потом уже, чтобы он кушать мог сам», — отметил отец мальчика.

По плану врачей Российской детской клинической больницы, где проходит лечение ребенка, самой последней операцией станет пластика верхней губы. После нее 9-летний школьник сможет питаться самостоятельно и отправится на реабилитацию в Федеральный детский реабилитационный центр РДКБ «Кораблик» в Москве.

Родители ребенка планируют отправится на реабилитацию вместе с ним.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 26 февраля в СНТ «Авиатор», на мальчика, когда он помогал отцу, напали две собаки и разорвали ему лицо. По словам папы ребенка, мальчика доставили в больницу Краснодара, а животных усыпили и из их желудков извлекли фрагменты съеденных тканей, однако те оказались непригодными для трансплантации.

Сосед мужчины, чьи собаки совершили нападение, на момент происшествия не ели почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Позже ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, а 6 марта его начали выводить из искусственной комы. Мальчик открыл глаза и смог поговорить с отцом. Первую пластическую операцию по восстановлению лица ребенка провели 18 марта. По словам отца мальчика, операция длилась 14 часов.

В конце марта мужчина заявил о пропаже 3 млн рублей, которые собрали на лечение ребенка. Он обвинил бывшую жену в краже со счета собранных на лечение ребенка средств. Мужчина сообщил, что 3 млн рублей со счета сняла живущая в Белореченске экс-супруга, с которой он давно в разводе. По словам мужчины, во время развода он передал доверенность бывшей жене для ведения имущественных дел и дал доступ к счетам. Он предполагает, что мотивом кражи стал долг по алиментам.

В ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже. Бывшая супруга отца мальчика заявила, что мужчина задолжал ей алименты на их общую дочь. На время расследования уголовного дела женщину отправили под домашний арест. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за кражу денег.

Собаки откусили ребенку лицо: что известно о трагедии в Сочи — читайте в нашей статье.

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