Развод и дети: как помочь ребенку справиться с расставанием родителей

Не важно по каким причинам два, некогда любивших друг друга человека решили расстаться. Развод в любом случае — драма, трагедия и катастрофа разной степени масштабности. Особенно когда в ее эпицентре оказываются дети.

Если расставанию взрослых предшествовали бесконечные громкие ссоры, грандиозные скандалы в самом неприглядном их виде, то для ребенка развод родителей может принести не психологическое потрясение (таких травм он уже получил достаточно), а наоборот облегчение. И, в этом случае ничего объяснять ему не нужно. Дети сами все прекрасно видят и способны делать правильные выводы. А вот когда «ничего не предвещало беды»…

Жил маленький человек в абсолютно понятной для него своей внутренней Вселенной. Вот — мама, вот — папа, вот — я. А сегодня один из родителей исчезает из его привычной жизни, и эта Вселенная рушится. На смену стабильности, которая подразумевалась сам собой, приходит хаос с непредсказуемыми, пугающими катаклизмами. Склеить осколки мира и создать в сознании беззащитного человечка хоть какое-то подобие уверенности в будущем — задача родителей. А уже потом взрослые пусть разбираются в своих отношениях хоть всю свою оставшуюся жизнь.

Когда назад пути нет

Многие пары, поняв со временем, что их союз был ошибкой, находят компромисс и остаются жить вместе «пока дети не повзрослеют». Решение это понятное, но насколько оно правильное судить трудно. Все очень индивидуально.

Кто-то может делать вид, что все у них в семье «нормально» и переступать через свои чувства, свободу и принципы «ради детей». Для кого-то такой двусмысленный мир превращается в ад, и ни родителям, ни детям от этого натужного самопожертвования лучше не становится.

Расставаясь, взрослые люди думают прежде всего о своем комфорте, кто бы что ни говорил. Все эти: «Так будет лучше для всех», как правило, не учитывают интересы ребенка. А учитывать их нужно.

Родителям, принявшим решение расстаться, необходимо договориться о нерушимых табу: о том, что делать и как себя вести нельзя. С материальными вопросами, они как-нибудь разберутся «в рабочем порядке». Моральное здоровье ребенка — прежде всего. На первом месте должен стоят нерушимый договор о том, ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Третья сторона конфликта

Ребенок — не посредник, не психолог, не судья и тем более не шпион или «двойной агент». Не нужно его вовлекать в конфликт взрослых. Не просите и не заставляйте передавать друг другу сообщения, вещи, квитанции об оплате, деньги и прочее. Это вызовет вопросы: «А почему вы не делаете это сами?» Ни них нужно будет давать ответы… Пусть ребенок получит «нейтральный статус», а взрослые сами разбираются со своими «принципами».

Или хорошо, или ничего

В свое время вы сами решили связать свою жизнь с «этим козлом» или с «этой овцой». Для ребенка папа и мама как были самыми лучшими, так такими и остаются. Более того — они не просто близкие люди, а часть его самоидентичности.

Оскорбляя друг друга в его присутствии — вы оскорбляете его самого. Не нужно внедрять в сознание ребенка кто кого бросил и кто кого предал. «Мы решили, что больше не можем жить вместе» — этого будет достаточно.

На чьей ты стороне

Самое разрушительное, что могут сделать родители при разводе — заставлять ребенка выбрать чью-то сторону. Если ребенок находится в том возрасте, когда по Закону должен сам выбрать с кем ему жить — это одно дело. Если же нет, то не нужно спрашивать «С кем ты хочешь жить?» и «С кем тебе будет лучше?». Родители для ребенка — равноценны. Полноценную семью вы сохранить не смогли, приняли взвешенное решение расстаться, а значит должны сами определиться и договориться друг с другом с кем живут дети и кто приходит к ним по воскресеньям.

И не задавайте ребенку вот этих вопросов: «Что вы там делали?», «Новая папина тетя лучше меня?» и так далее.

Не ставьте ребенка в неловкую ситуацию. Не провоцируйте на вранье. Не развивайте в нем скрытность и замкнутость.

Ребенок — не оружие

Каким бы сильным ни было искушение отомстить своему бывшему или своей бывшей — не поддавайтесь этому чувству. Запрет на встречи ребенка с другим родителем — наказание прежде всего для ребенка, а уж потом для взрослого. И, взрослый его переживет достаточно легко, даже если внешне будет страдать, злиться и негодовать. Ребенок же получит глубокую моральную травму.

А со временем тот, кто запрещал встречи еще и виноватым останется. В глазах детей и «сочувствующей» общественности.

Первая помощь

О том, что ребенок — пострадавшая сторона конфликта взрослые если и задумываются, то достаточно легкомысленно. Явных причин развода он не видит или не придает им значение. Скрытые мотивы — «не его ума дело». И это правильно. Но рано или поздно детям придется узнать о разрыве родителей. Кто из взрослых возьмет на себя эту миссию? Правильно!

Сделайте это ВМЕСТЕ

Избавьте ребенка от подробностей финансовых споров, измен и прочих «не сошлись характерами». Он должен услышать от вас простую, честную и понятную историю. Вам нужно будет ее подготовить в мелочах и деталях. Озвучивать их необязательно, но иметь в виду нужно. Чтобы впоследствии не «путаться в показаниях».

Может быть когда-нибудь, в далеком будущем, наступит момент, чтобы посвятить ребенка в подробности. Может этого делать будет не нужно. Время покажет. Пока же используйте правильные, простые и доходчивые фразы: «Папа и мама любят друг друга, но теперь будут жить отдельно». «Мы больше не муж и жена, но остаемся навсегда твоими родителями. Будем любить тебя по-прежнему. Так же сильно».

Очень важно подчеркнуть, что ребенок ни в чем не виноват. Детям свойственно видеть в себе причину конфликта: «Если бы я не просил/лучше себя вел/слушался…». Постарайтесь убедить ребенка, что он самый лучший, а ваше решение — решение взрослых.

Расскажите ребенку, как теперь изменится его жизнь. А точнее, объясните, что в основном все останется прежним. Он будет жить в своей комнате, ходить в ту же школу или детский сад. Дни рождения, походы в кино, кафе, прогулки в парках и прочие радости не исчезнут. Просто все будет немного иначе. Скажите ребенку: «Мы будем вместе ходить на родительские собрания и утренники», но только если вы действительно собираетесь это делать.

Поддержка в процессе

Дети по-разному переживают развод родителей. Кто-то может отнестись к этому равнодушно, для кого-то это колоссальное потрясения. Все зависит от характера, внешних факторов и от возраста.

Спокойно, малыши!

В голове малыша от 2 до 5 лет может возникнуть страх остаться брошенным. Он может снова начать писаться в кровать, просить соску, начать заикаться или «сюсюкать» как младенец.

Взрослому, тому с кем остался ребенок, важно сохранить сложившийся до этого жизненный ритм и распорядок дня. Те же бытовые ритуалы, та же предсказуемость и последовательность совершаемых повседневных действий нивелируют последствия стресса перенесенного ребенком. Чаще обнимайте его, говорите о своей любви утром, днем и вечером. Особенно перед сном.

Если ребенок испытывает потребность в общении с ушедшим родителем, а такой возможности нет — пусть это будут звонки по видео связи. Главное, чтобы они не наносили дополнительную душевную травму ребенку. Но, тут все зависит от личных качеств каждого участника процесса. Универсального рецепта не существует.

Подросшие проблемы

Дети постарше, лет так девяти — двенадцати, при разводе родителей могут чувствовать обиду и даже злость. На них, на себя, на весь несправедливый мир. Они могут грустить или грубить, проявлять агрессию или замыкаться в себе. Проблемы с учебой и в общении со сверстниками не обязательны, но тоже закономерны.

Происходит это не столько от психологического потрясения, сколько из-за надежды на воссоединение семьи, призрачных иллюзий, что родители помирятся и все будет так, как было прежде. Эти проявления чувств ребенка достойны уважения или, по крайней мере, понимания. Спросите его злится ли он на вас и если — да, подтвердите, что это нормально.

Позвольте ребенку задавать вопросы и давайте на них честные, насколько это возможно, ответы. Только не обещайте невыполнимого: «папа скоро вернется» или «мама перебесится и простит». А классного руководителя, если он вменяемый человек, предупредите о сложившейся ситуации. Может быть вам и вашему ребенку понадобится поддержка в школе. Или хотя бы педагоги будут понимать причину происходящих изменений в поведении своего ученика. Если есть возможность «загрузить» ребенка занятиями в спортивных секциях, кружках и студиях — сделайте это, поощряя его хобби и увлечения. Поддерживайте общение с одноклассниками и друзьями.

Когда дети уже не дети

Гнев, разочарование, стыд за родителей из-за их развода — естественные чувства для подростков от 12 лет и старше. Ребенок может осуждать маму и папу или подсознательно пытаться занять чью-то сторону. Ну что ж, пришло время не в теории, а в реальности общаться с ребенком, как с равным, взрослым человеком. Подросток злится и это его право. Не хочет с вами общаться — дайте ему время остыть, подумать, осмыслить происходящее. Но пусть знает, что вы рядом.

Скажите ему: «Я тебя понимаю. Мне тоже не просто. Давай справимся с этим вместе». Хотя бы вдогонку или через закрытую дверь детской, или где он там заперся. Если ребенок не хочет общаться с вами, но стремится к друзьям — не препятствуйте. Он обязательно вернется, вы побеседуете и он вас поймет.

Кстати, то, как нужно вести себя с детьми младшего возраста при разводе родителей, актуально и для построения отношений с подростками. Так что еще раз перечитайте предыдущие пункты.

Работа над собой

Не скрывайте свои чувства, но контролируйте накал страстей.

Плакать при ребенке — нормально и естественно. Устраивать истерики, погружаться в депрессию и позволять себе вспышки ярости — недопустимо. Это травмирует психику ребенка. Пожалейте его.

Нужно выплеснуть накопившуюся злость — ищите поддержку у родственников и друзей. Можно у профессионального психолога, но только не у ребенка. Он не заслуживает такого груза, да и просто не выдержит.

Постарайтесь с первых дней расставания создать с бывшей второй половиной «рабочие» отношения. Вы уже не родственники, а деловые партнеры. Вот и не нужно никаких чувств. Ребенок — ваш совместный проект и неважно, кто кого теперь сильней ненавидит. Больше ничего личного, «только бизнес». Обсуждению подлежат только вопросы здоровья, образования, материального обеспечения, график встреч и сферы влияния.

Авторитет второго родителя не должен подвергаться сомнению: «Если мама — сказала нельзя, значит так и сделаем», «Папа разрешил — значит можно». Со временем вы сами поймете насколько это легко, просто и снимает массу проблем. Это лучше, чем действовать друг другу назло и пытаться завоевать дешевый авторитет совершая поступки в пику друг другу. Даже если в самом начале будет тяжело, побороть это искушение необходимо.

Нужна ли помощь психолога

Да! Обратиться к специалисту нужно. Если конфликт при разводе настолько «ядерный», что ребенка все-таки захлестнуло «взрывной волной». Если вы наблюдаете у него затяжную депрессию и постоянное подавленное состояние. Если успеваемость резко ухудшилось и ребенок не хочет ходить в школу. Если он перестал общаться с друзьями по своей или их инициативе. Агрессия, направленная на себя или окружающих людей, нервные тики, бессонница, кошмарные сны, энурез и другие явные признаки тревожного расстройство — повод обратиться к психологу или психотерапевту.

Жизнь продолжается

Не забывайте, что непременное условие здоровой психики ребенка — счастливые родители. Ну, хотя бы спокойные.

Развод — не повод ставить на себе крест. Позволяйте простые радости. Заботьтесь о себе. Времени должно хватать на здоровый сон, на вкусную еду, на полноценный отдых и на личную жизнь.

Личную жизнь развод не отменяет.

