Любителя погонять пьяным в тумане по встречке оштрафовали на Кубани

Видео из машины, несущейся на скорости 180 км/ч по трассе в Гулькевичском районе, разошлось по соцсетям 12 ноября.

На кадрах, снятых одним из пассажиров «Приоры», видно, как водитель прибавляет газу, несмотря на просьбы пассажира на переднем сидении притормозить. Также лихач опасно маневрировал, обгоняя машины по встречной полосе, на ходу высовывался из автомобиля. Также на записи слышно, как пассажир говорит о спущенном колесе. При этом хорошо видно, что на дороге густой туман. В итоге автомобиль вылетел с проезжей части, врезался в бордюр и перевернулся.

Начальник ОПБДД и ВСМИ Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю майор полиции Ирина Заватская сообщила, что инцидент произошел рано утром 8 ноября на территории Гулькевичского района.

За рулем «Приоры» находился 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения (подтверждено освидетельствованием в медучреждении). В результате аварии травмы получил его 19-летний пассажир. Ему назначили амбулаторное лечение.

В отношении водителя составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее нанесение легкого вреда здоровью, за повреждение дорог и дорожных сооружений, за отсутствие страхового полиса, за пьяное вождение, а также два протокола за выезд на полосу встречного движения. Это предусматривает лишение права управления.

