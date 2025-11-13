Простой рецепт домашних булочек «Синнабон» со сливочным сыром и корицей

Сдобные булочки с корицей были популярнейшим и любимым десертом во всем мире задолго до того, как стали называться «Синнабон».

Их готовили, практически во всех кондитерских, пекарнях, кофейнях и булочных. Их пекли в крестьянских домах и на королевских кухнях. Именно булочки с корицей таскал Карлсон, который живет на крыше, у домомучительницы фрекен Бок. И, только в начале 1980-х годов, с легкой руки американского предпринимателя, торговца пекарным оборудованием Рича Квома и его зятя Грега Келера — эксперта по маркетингу, коричные булочки получили собственное имя «Синнабон», составленное из английских слов Cinnаmon — корица и Вun — булочка и совершили всепланетную экспансию.

Чтобы добиться идеального рецепта, отцам «синабошек» пришлось потратить два года. И хотя они до сих пор делают вид, что секрет знают только избранные, тайна булочек с корицей полностью раскрыта. Мука и яйца для теста должны быть высшего сорта, а само тесто нужно месить долго — для особой его нежности. Корица может быть индонезийской, как в оригинальном рецепте, но это не важно. Главное ее не жалеть. Визитная карточка и отличительная особенности булочек «Синнабон» — сырная глазурь. Именно она, тая на горячей булочке, создает неповторимую текстуру и баланс сладости.

Наш рецепт будем считать простым. Несмотря на то, что времени на выпечку булочек «Синнабон» уходит много. Но они того стоят. Приступим!

Для приготовления примерно 12 булочек «Синнаббон» нам понадобятся:

Для теста

Молоко — 200 — 250 мл

Сахар — 100 г

Мука пшеничная высшего сорта — 500 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Масло сливочное — 70 г

Дрожжи сухие — 8 — 12 г

Соль — 1 ч. л. без горки

Для начинки:

Масло сливочное — 100 г

Коричневый сахар — 150 г (можно взять и белый)

Корица молотая — 2-3 ст. л. (можно и больше, будет ароматнее)

Для глазури:

Сливочный сыр (типа «Филадельфия») — 150 г

Масло сливочное — 50 г

Сахарная пудра — 100-150 г (смотря какой степени сладости хотим добиться)

Ванилин — на кончике ножа

Серьезный замес

В большой миске смешиваем теплое молоко, 20 г сахара и дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем на 10-15 минут в теплом месте. Оно должно подойти. Об этом нам скажет появившаяся пышная «шапка».

Добавляем к подошедшей опаре яйца, растопленное и остывшее масло, оставшиеся 80 г сахара и щепотку соли для усиления вкуса. Все это тщательно перемешиваем венчиком до однородности. Муку предварительно просеиваем и начинаем постепенно вводить в тесто.

Сначала замешиваем тесто ложкой. Когда масса станет густой, выкладываем ее на стол, слегка припыленный мукой. Замешиваем тесто руками около 10 минут. Оно должно стать мягким, эластичным и немного липнуть к рукам.

Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем ориентироваться на консистенцию и постараемся не «перемучивать»!

Сформируем из теста шар и положим его в миску, смазанную тонким слоем растительного масла. Накрываем тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1-1.5 часа. Ждем, пока оно увеличится в 2 раза.

Кстати: «Теплое место», можно создать в духовке, разогрев ее до 50°C и выключив перед тем, как поставить внутрь миску с тестом.

Как растут булочки

Тесто подошло, а значит настало время формирования булочек.

Обминаем подошедшее тесто, что бы выпустить из него воздух. Выкладываем его на стол, слегка присыпанный мукой. Раскатываем тесто в прямоугольник формата А3. Оптимальный точный размер, приблизительно 30х40 см и толщина пласта 5-7 мм.

Мягкое, но не растопленное сливочное масло равномерно распределяем по всей плоскости теста, отступив от длинного края около 1-2 см. Его мы начинкой не затрагиваем. Это поможет заготовке хорошо склеиться.

В тарелке смешиваем сахар с корицей. Щедро посыпаем этой смесью весь смазанный маслом пласт. Начинаем сворачивать тесто в рулет. Делаем это с того длинного края, который полностью покрыт начинкой. Рулет должен быть плотным. Стараемся скручивать его потуже.

Скрутили? Теперь нужно нарезать рулет на порционные кусочки — булочки. Сделать это можно ножом, но есть риск примять тесто. Поэтому берем прочную нитку или зубную нить и разрезаем рулет с ее помощью на 12 равных частей. Просто поддеваем нитку под рулет и, скрестив концы, отрезаем.

Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой или хорошо смазываем растительным маслом. Выкладываем булочки срезом вверх на небольшом расстоянии друг от друга. В процессе выпечки они подрастут и могут слипнуться. Это не страшно. Но лучше взять просторную форму размером примерно 20×30 см.

Накрываем уложенные в форму булочки полотенцем и оставляем в тепле на 30-40 минут для того, чтобы они расстоялись. Они заметно увеличатся и на этом этапе могут «подружиться боками. Как я уже говорила — ничего страшного в этом нет. В фирменных кондитерских «Синнабон» — это не только допускается, но и приветствуется.

В печку булочки

Разогреваем духовку до 180°C. Отправляем в нее наши булочки. Выпекаем их 20-25 минут.

За это время они подрумянятся и станут благородного золотисто-коричневого цвета. Духовки у всех разные, поэтому после 20-й минуты следим за процессом выпекания внимательно.

Важно! Не передерживайте булочки в духовке. Они станут сухими и радовать нас не смогут.

Финальный штрих глазурью

Пока булочки пекутся, приготовим глазурь.

Размягченное сливочное масло и сливочный сыр взбиваем миксером, блендером или венчиком. Главное — добиться однородности и пышности.

Постепенно добавляем в глазурь просеянную сахарную пудру, не прерывая процесс взбивания. В конце добавляем ваниль.

Как только мы достанем булочки из духовки, даем им постоять в форме буквально 2-3 минуты. Затем, пока они еще тепленькие, обильно смазываем их приготовленной глазурью. Она слегка подтает, но так нам и надо! Пусть глазурь впитается в булочки и создаст неповторимую кремовую текстуру.

Несекретные секреты:

Булочки «Синнабон» хороши теплыми. Это именно тот случай, когда «с пылу, с жару» — идеальный вариант.

Несмотря на каноничность рецепта, эксперименты с начинкой допускаются. Например, в коричную смесь можно добавить молотые орехи, изюм или мелко порезанную курагу.

Можно обойтись и без сливочного сыра. Сделаем простую глазурь. Возьмем 150 г сахарной пудры, 2-3 ст. л. молока или сливок и немного ванилина и смешаем все эти ингредиенты до однородности.

Чтобы булочки были еще мягче, в тесто можно добавить пару столовых ложек сметаны или натурального йогурта.

Для лучшего результата, особенно первое время не стоит брать продукты «на глазок». Разумно будет использовать точные мерки.

Ну всё! Мы отвлеклись, а наш дом уже наполнился волшебным ароматом корицы и свежей выпечки.

Приятного аппетита!

