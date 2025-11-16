В Краснодаре мужчина разбил бутылку о голову подростка

Драка произошла вечером 15 ноября на Николаевском бульваре в Краснодаре. В полицию со встречными заявлениями обратились обе стороны конфликта.

По информации полиции, 16-летний подросток вместе со своим сверстником на бульваре поругались с мужчиной. Во время перепалки мужчина разбил стеклянную бутылку о голову подростка. От удара мальчику рассекло лоб. Помощь пострадавшему оказали врачи.

После этого на место конфликта пришли родители пострадавшего и начали избивать обидчика сына. Полиция начала проверку.

«По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение. Действиям всех сторон будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

