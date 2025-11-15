Полиция проверит инцидент с выстрелом из ПУ-3 и пострадавшим в школе Краснодара

Пусковое устройство школьник приобрел на маркетплейсе.

Сообщение из медучреждения об оказании помощи несовершеннолетнему поступило в полицию 14 ноября. Травму школьник получил в результате неосторожного обращения с пусковым устройством ПУ-3.

Правоохранители установили, что ученик 8 класса купил на маркетплейсе пусковое устройство и принес его в школу, где дал однокласснику. Тот выстрелил сигнальным патроном, испугался и упал, ударившись лицом о шкаф.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань «24», прокуратура проводит проверку исполнения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей. Ход проверки находится под контролем ведомства.

Инцидент произошел в школе № 102 в Краснодаре. Ученика оперативно доставили на скорой в ДККБ № 1 с легкими травмами.

Подпишись, здесь всегда интересно.