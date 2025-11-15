Подросток выстрелил из пускового устройства и повредил лицо в школе на Кубани

Несчастный случай произошел в одной из общеобразовательных школ края 14 ноября.

По предварительным данным, 8-классник принес в школу пусковое устройство ПУ-3 с заряженным шумовым патроном. Он показывал его одноклассникам и дал подержать одному из них. Взявший устройство мальчик снял предохранитель и случайно выстрелил.

В результате от испуга 14-летний парень ударился об угол шкафа и упал на пол. Он получил повреждения лица, в связи с чем его госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, подросток находится на амбулаторном лечении.

Прокуратура проводит проверку исполнения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей. Ход проверки находится под контролем ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

