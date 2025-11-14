Уголовное дело возбудили из-за неоказания медпомощи ребенку в Северской ЦРБ

Информацию о том, что в Северской центральной районной больнице не оказали надлежащую помощь сбитой «Газелью» 14-летней девочке, опубликовали в соцсетях 12 ноября. После публикаций в пабликах и СМИ прокуратура организовала проверку.

Установили, что 21 октября водитель «Газели» сбил девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП школьница получила травмы, однако врачи Северской ЦРБ не оказали медицинскую помощь подростку надлежащим образом.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мать сбитой «Газелью» девочки рассказала, что ее дочь доставили в Северскую ЦРБ, где диагностировали сотрясение мозга и ушибы. По словам женщины, несмотря на то, что девочка жаловалась на усиливающуюся боль в правой ноге и правом плече, ее выписали через два дня.

Мать также сообщила, что из больницы они забрали дочь на коляске — передвигаться самостоятельно девочка не могла.

Семья обратилась в честную клинику, где обнаружили перелом правой большеберцовой кости и правой ключицы со смещением.

Минздрав Кубани после сообщений о произошедшем организовал внутриведомственную проверку.

