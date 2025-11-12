Минздрав проверит сообщения о «незамеченных» переломах у ребенка в Северской ЦРБ
Информация о том, что врачи Северской центральной районной больнице не оказали надлежащую помощь сбитой «Газелью» 14-летней девочке, появилась в соцсетях 12 ноября.
Мать девочки рассказала, что «Газель» сбила ребенка на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в Северскую ЦРБ, где диагностировали сотрясение мозга и ушибы. По словам женщины, несмотря на то, что девочка жаловалась на усиливающуюся боль в правой ноге и правом плече, ее выписали через два дня. Мать также сообщила, что из больницы они забрали дочь на коляске — передвигаться самостоятельно девочка не могла.
Семья обратилась в честную клинику, где обнаружили перелом правой большеберцовой кости и правой ключицы со смещением. Сейчас женщина добивается возбуждения уголовного дела, так как из-за указанных в выписке из ЦРБ «легких травм» сбившего девочку водителя привлекли только к административной ответственности.
Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит проверку.
«По данному факту министерством проводится внутриведомственная проверка. Ситуация на контроле у министра здравоохранения», — сообщает пресс-служба Минздрава Кубани в Telegram.
