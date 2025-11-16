Жители Краснодарского края смогут наблюдать метеорный поток Леониды

Пик метеорного потока Леониды ожидается 17 ноября. В небе при хорошей погоде можно будет увидеть до 15 метеоров в час.

Пик активности Леонид наступит в 21:00, но наилучшая видимость будет после полуночи и до рассвета. Поток будет активен до 30 ноября. Наблюдать метеоры можно невооруженным глазом, но лучше выбрать место вдали от города, чтобы не мешало городское освещение.

Родительским телом метеорного потока Леониды является комета 55P/Темпеля — Туттля. Она обращается вокруг Солнца, при этом оставляет за собой шлейф из мелких частиц пыли и камней. Земля пересекает этот шлейф ежегодно в середине ноября, пишут «Известия».

Читайте также: в ноябре россияне могли наблюдать две кометы — C/2025 K1 ATLAS и C/2025 R2 (SWAN). Для того, чтобы увидеть первую, нужен телескоп и карта звездного неба. А вторая хорошо видна до полуночи.

Подпишись, здесь всегда интересно.