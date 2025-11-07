Две кометы и метеорный поток Леониды увидят жители Кубани в ноябре

В последний месяц осени ожидаются сразу несколько ярких астрономических явлений — кометы C/2025 K1 ATLAS и C/2025 R2 (SWAN), а также метеорный поток Леониды.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

«Максимум метеорного потока Леониды ожидается с 16 на 17 ноября. Действует он с 6 по 30 ноября. Часовое число не превышает сейчас 15 — 20 метеоров/час. Отмечены сильные максимумы до тысячи и даже десятки тысяч метеоров в час раз в 33 года. Я наблюдал последний такой максимум в 1998 году и уже ослабший в 1999 году. На утреннем, предрассветном небе сотни ярких болидов пересекали все небо, рассыпаясь вспышками и «взрывами» подобно салютам!», — сказал Иванов.

Он также отметил, что яркая комета С/2025 A6 ATLAS, хотя и движется к горизонту, видна в бинокли и небольшие оптические приборы.

«Сейчас в Змееносце, недалеко от шаровых скоплений М10 и М12. Комета С/2025 К1 ATLAS, находится во Льве, но потребует телескопа побольше от 150 мм и знание неба, ну и карты звездного неба. Двигается в направлении Большой Медведицы. Комета C/2025 R2 (SWAN) также довольно яркая видна хорошо на вечернем небе до полуночи», — сказал Иванов.

