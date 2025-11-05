В Крыму астроном-любитель открыл свою 16-ю комету

Объект, еще не обозначенный в базе данных международного Центра малых планет, Геннадий Борисов из поселка Научный заметил в телескоп 2 ноября.

Открытие астроном-любитель сделал за полчаса до рассвета. Он заметил движущийся в направлении созвездия Девы объект, оформил и отправил рапорт в центр. Информацию о комете подтвердили уже через полчаса.

Как сообщил астроном, после подтверждения о комете стали сообщать и другие астрономы. В среду, 5 ноября, за небесным телом уже следили больше 20 обсерваторий по всему миру.

Установили, что за несколько дней до открытия Борисовым небесное тело увидели и в крупнейшей обсерватории в Калифорнии, но почему-то не стали обрабатывать и передавать данные. Это значит, что комета будет носить имя того, кто сообщил о ней раньше.

«Циркуляр, скорее всего, выйдет уже сегодня-завтра. А называться она будет С/2025 V1 (Borisov), где С означает, что комета непериодическая, V — ноябрь, а 1 — потому что первая открытая в этом месяце», — отметил астроном.

Сейчас C/2025 V1 (Borisov) приближается к Солнцу. На минимальном расстоянии от светила она будет 16 ноября. Геннадий Борисов сообщил, что такой же яркой комета будет оставаться еще полгода, после чего начнет постепенно отдаляться, и через несколько лет ее не увидит уже ни один телескоп в мире.

Сейчас размер кометы определить сложно. Он варьируется в пределах полукилометра-километра, а скорость достигает порядка 40 км/с.

«Сама комета телескопическая, тринадцатой звездной величины. Размером как лунный кратер. При этом по яркости она в сотни раз слабее самой слабой звезды, которую мы можем увидеть. И у нее слабая гиперболическая орбита. Она не является межзвездной, улетит из Солнечной системы и больше не прилетит к нам никогда», — поделился Борисов.

C/2025 V1 (Borisov) стала 16-й открытой астрономом-любителем кометой. Недавно Борисов уже открыл две новые кометы — С/2025 B2 (Borisov) и C/2025 J1 (Borisov), пишет «КП»-Крым».

