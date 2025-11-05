Жители Краснодарского края 5 ноября увидят суперлуние

Самое большое полнолуние в этом году можно будет увидеть вечером 5 ноября. В этот момент спутник окажется на минимальном расстоянии от Земли и будет выглядеть значительно больше и ярче обычного.

В 16:20 начнется полнолуние. А 6 ноября в 0:30 Луна достигнет ближайшей к Земле точки или перигея. Это значит, что Луна будет находится на расстоянии 356 тыс. 832 км от нашей планеты. Поэтому и появится эффект суперлуния.

В этот период полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в полнолуние, когда находится дальше от Земли. Но это эффект оптической иллюзии, которая называется «лунной иллюзией», сообщили в Московском планетарии.

Это полнолуние названо «Охотничья Луна» — это наименование восходит к старинным традициям северных народов: именно в это время года охотники пользовались ярким светом ночного светила, чтобы пополнять запасы на зиму.

Астрономы советуют наблюдать суперлуние вдали от городских огней — в темных местах можно увидеть все детали рельефа лунной поверхности без телескопа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суперлуние снова можно будет наблюдать в декабре. В 14:07 4 декабря Луна достигнет ближайшей к Земле точки. А в 2:11 5 декабря начнется полнолуние.

