Суперлуние смогут увидеть жители Краснодарского края в ноябре и декабре

В ночь с 5 на 6 ноября и с 4 на 5 декабря жители края смогут увидеть необычно большую Луну.

Астрономы пояснили, что суперлунием стали называть период, когда совпадает полнолуние и максимальная близость Луны к Земле (перигей). Этот период длится до трех дней.

По информации Московского планетария, в этом году Луна окажется ближе всего к Земле, в перигее своей орбиты на расстоянии 356 тыс. 832 км 6 ноября в 1:30. При этом 5 ноября в 16:20 начнется полнолуние. Аналогичное явление можно будет наблюдать и в декабре. Так, 4 декабря в 14:07 Луна будет в перигее, а 5 декабря в 2:11 начнется полнолуние.

В этот период полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в полнолуние, которое происходит при апогее (когда Луна максимально удалена от Земли).

«Когда лунный диск находится низко над горизонтом, Луна кажется в несколько раз больше, чем, когда находится высоко в небе. Такой эффект — оптическая иллюзия, которая называется «лунной иллюзией». В действительности, угловой размер Луны не зависит от ее высоты над горизонтом. Это можно проверить, сравнив на фотографиях диски Луны на горизонте и около зенита», — сообщили в Московском планетарии.

