На Солнце произошли две мощные вспышки

Первая вспышка произошла в 20:34 4 ноября. Второе излучение зафиксировали в 1:01 5 ноября.

Полученное изображение показало, что источник взрыва находится в пока неизвестной третьей активной области в южном полушарии, за краем солнечного диска. Это событие, скорее всего, не повлияет на Землю.

«То, что на Солнце за короткое время сформировался уже третий центр, способный производить X вспышки, причем расположенный в ином, южном, полушарии, переводит текущий рост активности из случайного в более системный, а, соответственно, возможно в более долгосрочный», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отмечают, что формирование двух X вспышек подряд — достаточно редкое явление. В первую четверть XXI века на Солнце заметили чуть более 240 вспышек X класса. В этом году три вспышки уровня X произошли 3 и 4 января. Но интервал между ними был значительно больше.

«С этой точки зрения произошедшее событие является уникальным как минимум в масштабах года, а, скорее всего, и на более длительном интервале времени», — заключили ученые.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Солнце произошла самая сильная с конца сентября вспышка. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышка, произошедшая около 12:00 2 ноября, достигла уровня M5.0.

