Пять признаков, что вас откровенно газлайтят

Газлайтинг — это настоящий психологический террор. Это один из самых подлых инструментов морального подавления жертвы.

Попав под влияние манипулятора — газлайтера, сначала можно решить, что у вас проблемы с памятью. Потом усомниться в своей адекватности и здравомыслии. В конце концов потерять рассудок и связь с реальностью.

Не важно по какой причине вас газлайтят: хотят установить тотальный контроль, или из-за нереализованного «комплекса Наполеона», или чтобы снять с себя ответственность за собственные «косяки» и переложить ее на вас, или даже из-за невинного стремления выглядеть «белым и пушистым» в ваших глазах. Ни жалость к партнеру, ни ложная надежда не должны быть поводом для вовлечения вас в токсичные отношения.

Газлайтинг нужно пресекать сразу и в корне. Но для этого его нужно сначала распознать. Хотя бы — по пяти самым ярким и откровенным признакам.

Признак №1: Отрицание очевидного

Газлайтер «на голубом глазу» уверенно и настойчиво отрицает любые неприятные ему факты и события. Даже если это происходило на ваших глазах. Даже если это случилось минуту назад. Он может отрицать сказанное или сделанное только, что.

«Этого не было», «Ты все время что-то выдумываешь», «У тебя проблемы с памятью/ слухом/зрением/обонянием/осязанием» — привычные «аргументы» газлайтера. Часто после убедительного отрицания произошедшего, газлайтер может поставить своей жертве «диагноз»: паранойя, шизофрения, глухота или слепота.

Действия газлайтера необязательно затрагивают только глобальные вопросы. Газлайтер не пренебрегает ложью по мелочам. Газлайтер настолько искренен, что сам готов поверить своим доводам. Вы же постепенно перестаете доверять вашей памяти и даже органам чувств.

Признак №2: Перевод стрелок или обратная проекция

Попробуйте обсудить с газлайтером его поведение. Нормально, без нервов поговорить о волнующей вас проблеме в отношениях. Вы обязательно получите в ответ обвинение в тех самых поступках газлайтера, которые вас не устраивают.

Газлайтер мгновенно переворачивает ситуацию, таким образом, что во всем виноваты оказываетесь вы. «Это все твои истерики!», «Это ты все не так понимаешь», «Не нужно делать из меня монстра!», «Я так стараюсь, а ты постоянно меня щемишь!».

Вы пытались объяснить свою боль и заботу о сохранении отношений, а через минуту уже сбиты с толку, забыли суть проблемы и вынуждены оправдываться за свое «неадекватное» поведение. Возможно вы даже уже раскаялись, просите прощения и жалеете несправедливо обиженного вами партнера.

Признак №3: Обесценивание ваших чувств и реакций

Вы слишком эмоциональны! Ваши душевные терзания, боль и переживания неправильны, преувеличенны, гипертрофированы и просто безумные. Так считает газлайтер. Вас он тоже постепенно заставляет думать так же.

«Ты все драматизируешь!», «Нормальные люди так не реагируют!», «Опять ты закатываешь скандал/истерику!» и вообще «С тобой невозможно нормально разговаривать!».

Вы можете плакать от обиды — на газлайтера это не произведет впечатления. Он «гасит» конфликт собственными «психотерапевтическими» установками: «Чуть, что сразу в слезы», «Нельзя так бурно реагировать!» или использует что-нибудь околонаучное: «У тебя слишком подвижная психика!». Со временем вы начинаете думать, что это именно так и перестаете доверять собственным эмоциям.

Признак №4: Подрыв доверия к вашему рассудку через свидетелей

Газлайтер вас искренне любит со всеми вашими недостатками. Он сочувствует вашей неадекватности. Он принимает ваши «странности». Несмотря на то, что окружающие люди к вам относятся насторожено. И вообще убеждены, что вы нуждаетесь в помощи психиатра. Вот так примерно газлайтер комментирует ваши попытки сохранить себя в реальности.

Он может об этом намекать или говорить открыто. «Может тебе обратиться к психологу?», «Твоя мама говорила, что ты иногда ведешь себя как-то странно», «Коллеги тоже считают, что временами ты несешь полную дичь!» И все это газлайтер делает с сочувствием и участием. Сам он не такой, просто весь мир вокруг против вас. И, постепенно газлайтер добивается своих целей: изолировать вас от постороннего влияния, разорвать вашу связь с реальностью, стать центром вашей Вселенной.

Признак №5: Коктейль из правды с ложью

Часть ваших претензий газлайтер может признавать. Но он тут же добавит новую порцию лжи. Или изменит контекст, подбросит пару-тройку якобы несущественных деталей, чтобы создать информационный хаос.

Настроение и поведение газлайтера непредсказуемо и может меняться несколько раз в день. Он может быть милым или агрессивным. Рассыпаться в комплиментах и отпускать унизительные реплики. При этом всегда газлайтер может признать массу своих мелких ошибок, но отрицает крупные «проколы» и выдвигает в ответ чудовищные обвинения.

Вам трудно, а иногда просто невозможно, поймать газлайтера на чистой лжи, потому что крупица правды в его словах есть всегда. Вы заметили, что живете в состоянии постоянного стресса? Заметили вокруг атмосферу непонимания? Такое чувство легкой дезориентации, усиливающиеся с каждым днем? Значит все нормально. С точки зрения газлайтера. Так ему легче вас контролировать.

Что делать, если вы узнали некоторые из этих признаков?

Прежде всего доверяйте себе. Своим чувствам и восприятию реальности. Будет неплохо начать вести дневник. Записывать в него все произошедшее подробно, а сказанное — максимально дословно, чтобы не сомневаться в памяти. Держите дневник в надежном месте.

Если есть возможность сохранять «вещественные доказательства» — сохраняйте. Делайте аудиозаписи и скриншоты из переписки. Просто, чтобы помочь убедиться в том, что вы не «выдумываете».

Можно попытаться установите границы и на все «происки» газлайтера твердо заявлять: «Я точно помню этот разговор !». Но с опытным газлайтером это может не сработать. Он только усилит давление. Будьте к этому готовы.

А вот на предложение обратиться к специалисту — реагируйте положительно. Можете отправиться к психологу или психотерапевту и без советов газлайтера. Это действительно поможет восстановить уверенность в себе. Вернуть опору и расставить приоритеты. Останется только выработать стратегию поведения.

