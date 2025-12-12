Пять правил вежливости в цифровом общении в сезон праздников

Праздники — это встречи с друзьями, тосты, пожелания и поздравления. И для этого необязательно личное присутствие. В современном мире для общения и обмена любезностями достаточно виртуального пространства.

За годы, прошедшие с появления первых мессенджеров сформировались негласные правила хорошего тона и, если хотите, нормы «цифровой вежливости». Правила общения в цифровом мире хоть и существуют, но на законодательном уровне нигде не зафиксированы и к исполнению не обязательны. Наказание за их нарушение не предусмотрено. Разве, что блокировка контакта, бан, игнор, репутация душнилы, токсика или тролля какого-то там левела. Так что отправляя, гифки, мемасики и прочие поздравлялки, стоит придерживаться некоторых негласных норм.

Ну, хотя бы помнить о пяти, самых главных неписанных законов цифрового этикета.

Ответа не жди

Не требуйте мгновенного ответа на свое поздравление. Вы же не знаете, что в это время происходит на «том конце сети». У людей праздник, а значит — время отдыха, встреч, застолий, соблюдения семейных традиций. В конце концов человек может спать, быть в дороге, неважно себя чувствовать или занимать каким-либо приятным делом. Например, наслаждается редкой возможностью побыть без телефона.

Сиюминутную реакцию на ваше поздравление или сообщение не ждите. Не используйте функцию «сообщение прочитано», как повод для обиды или упрека. Ну знаете, вот этого: «Я видела, что ты прочитал и не отвечаешь!»

А если вы начнете сообщение словами: «Не спеши с ответом, наслаждайся праздником», то будете просто крашем, или выражаясь «старорежимно» — душкой.

Лично в руки

Массовая рассылка выглядит, мягко говоря, неискренне. Не надо думать, что адресат не распознает безликое сообщение, адресованное всем, а значит никому. Вы разослали общее сообщение всем контактам и наслаждаетесь чувством выполненного долга. Но не надейтесь, что получатели оценили вашу «дежурную» вежливость.

Добавьте в начале сообщение хотя бы обращение по имени и какую-нибудь личную деталь. Уместным будет и короткий «войс». Праздничное голосовое поздравление передает больше тепла и воспринимается трогательнее. Не нужно для каждого абонента изобретать индивидуальный текст. Он может быть универсальным, но с индивидуальным подходом.

Комендантский час

В праздник вы можете веселиться всю ночь, но это не значит, что ваши абоненты делают то же самое. Они могут спать. Могут спать их дети. Они могут в это время произносить тост или смотреть любимый новогодний фильм. Не стоит портить им интимную атмосферу поздними звонками или сообщениями.

Поздравляйте друзей и знакомых заранее, а не тогда, когда на вас накатит волна веселья. Если же вы все же считаете отправить поздравление в «неурочное время» жгучей необходимостью, извинитесь за возможно доставленное беспокойство. Напишите: «Прошу прощения за позднее время, жду ответа, когда будет удобно» или, что-то такое подобное.

Экология присутствия

Не прикрепляйте к сообщению фото и видео без особой на то необходимости. Представьте сколько сотен гигов праздничных фоток и видосов «гуляют» по общим чатам. Они, как минимум, могут раздражать. А еще занимают память и пожирают мобильный трафик тех, кого вы хотите ими «порадовать».

Ничего не стоит спросить разрешения: «Хотите пришлю пару фоток?», «Скинуть короткое видео с нашего праздника?». Еще лучше создать общую папку на одном из облачных хранилищ, заливать все или избранные материалы в нее, а в чат или друзьям отправлять только ссылку. Идеальный вариант — отправлять в мессенджерах 2-3 самые удачные фотки.

Вернись с ответом

Человек прислал вам поздравление. Это уже достойно благодарности и уважения. Пусть короткого, но обязательного ответа. Игнорирование сообщения может быть воспринято как личное оскорбление. Или, как безразличие и равнодушие. Что, в принципе одно и то же.

Развернутый ответ писать каждому не нужно и необязательно. Достаточно короткого «Спасибо!», «И тебя так же!», сердечка, праздничного эмодзи или, как там у вас принято.

Всем добра! Чмоки-чмоки!

Читать также:

Пять «нет», которые стоит сказать себе перед Новым годом