Застолье и алкоголь: как избежать конфликтов за праздничным столом

Ну, вот мы и собрались за праздничным столом. Готовы расслабиться, отдохнуть, пообщаться. Хорошо закусить и выпить. Все бы замечательно, но алкоголь — коварный «друг» даже для тесной компании.

Алкоголь может стать катализатором конфликта даже между близкими людьми, но нейтрализовать его «происки», сохранить мир и дружеские отношения можно, если предусмотреть возможные эксцессы.

Золотое правило

Это основа поведения для всех. Это должен помнить хозяин и каждый гость. Главное — это цель, ради которой все собрались. То есть — отметить праздник. Выяснение отношений и решение мировые проблемы нужно отложить на другой раз.

Стратегия поведения гостя

Лучший друг — трезвый взгляд. Алкоголь притупляет самоконтроль, а эмоции усиливает. Вы пошутили, сделали остроумное замечание. Но это только на ваше мнение. Выпивший человек, может воспринять ваше высказывание, как смертельное оскорбление. Так что шутки должны быть нейтральными. Не касающимися никого лично.

И, напротив, не стоит принимать все сказанное слишком близко к сердцу. А уж лезть в чужие разборки — просто противопоказано.

Во время застолья очень важен правильный настрой. Если вы знаете, что с вами в компании будут люди, с которыми вы вечно спорите, заранее примите решение не поддаваться на их провокации. И обязательно закусывайте. Жирная пища создаст «линию обороны» — замедлит всасывание алкоголя. И не даст вам вступить в бессмысленные споры, с непредсказуемым, а порой очень даже предсказуемым, результатом.

Контролируйте дозу спиртного

Алкогольные напитки чередуйте с безалкогольными. Лучше всего с водой, а не сладкой газировкой. На уговоры «выпить за компанию» не поддавайтесь, заранее вооружившись непробиваемыми аргументами: «Я свою меру знаю», «Мне и так уже хорошо», «Завтра за руль» или любым другим вежливым отказом. И, не смешивайте разные виды алкоголя. Это уж просто свинство.

Опасные темы

Идеальный вариант избежать конфликтов во время застолья и распития спиртных напитков — ввести для себя жесткое табу на разговоры о политике, религии, деньгах, воспитании детей и о жизненных приоритетах.

Лучшие темы — это воспоминания о приятных событиях, обсуждение общих интересов. Допустимы и приветствуются комплименты хозяевам о вкусной еде. Но отпускать их нужно без особого фанатизма. Чтобы не расстроить, например, свою пару.

Искусство дипломатии

Если за столом кто-то начал спорную тему, противоречить не нужно. Все равно вы не докажете свою точку зрения. Лучше ненавязчиво перевести разговор, используя технику «Да, и…». То есть, вы соглашаетесь с частью сказанного и мягко говорите: «Вопрос конечно интересный. Он мне напомнил одну забавную историю…» или «Понимаю твою точку зрения. Есть один хороший фильм на эту тему…», ну или безупречное, проверенное веками: «Кстати о птичках! Вчера был в зоопарке — видел бегемота…».

Кстати, хорошая, умная шутка может мгновенно разрядить обстановку. Используйте юмор. Он лучше любых серьезных аргументов.

Даже если вы эксперт в теме, поднятой за праздничным столом — не высказывайте свою точку зрения безапелляционно. Для лекций найдите другое время и место.

Если в компании назревает конфликт

Не включайтесь в него. Самый простой способ выиграть в споре — не вступать в него. Лучше смените обстановку. Помогите убрать посуду или предложите сварить кофе по своему фирменному рецепту. Выйдите на кухню или на балкон. Сошлитесь на неотложную необходимость совершить телефонный звонок. Переключитесь на разговор с соседом. Помогает решить спор не начиная его — сделать вид, что вы отвлеклись или не расслышали провокационную реплику.

Стратегия поведения хозяина

Хозяин — дирижер застолья. Он же — гарант соблюдения гостями норм приличия и создания комфортной атмосферы.

От степени совместимости гостей во многом зависит как пройдет застолье. Подбор гостей требует внимания, осторожности и учета их индивидуальных особенностей. Подумайте, кого сажать рядом, а кого лучше рассадить. Потенциально конфликтные люди должны быть как можно дальше друг от друга.

Праздничные викторины, настольные игры, караоке, совместный просмотр старых фото и другие, заранее подготовленные развлечения достаточно успешно отвлекают от бесцельного употребления алкоголя и сопровождающих его бессмысленных споров.

Контролируйте наполняемость бокалов. Не наливайте и не подливайте гостям, сразу же как только они опустошат бокалы, рюмки и прочие фужеры. Дайте человеку возможность «пропустить круг» и не лишайте его права отказаться.

За настроением в компании следите внимательно. Представьте себе, что вы «пожарный» или сотрудник МЧС. Как только почувствуете напряжение обстановки — вмешайтесь немедленно. Гасите конфликт в зародыше. Спокойно, с юмором, но непреклонно.

Используйте технику «переключения внимания». Вот эти все: «Как здорово, что все мы здесь…», «Друзья, предлагаю тост за наших прекрасных хозяев/ за этот чудесный вечер!». Еще лучше предложить сыграть во что-нибудь или посмотреть смешное видео.

Если один из гостей явно перебрал и начинает задирать других — остановите агрессора. Нужно аккуратно, но твердо отвести его в сторону и сказать: «Дружище, я очень ценю твое мнение, но сегодня мы без политики/давай просто отдохнем» или что-то в этом роде.

Убедитесь, что на столе есть безалкогольная альтернатива: вкусные соки, морсы, лимонады, минералка и газировка. Может быть кто-то стесняется сидеть с пустым стаканом и с удовольствием перейдет на воду.

Если конфликт уже в процессе

Разделите «противников» физически. Силу применять не нужно. Просто разведите их по разным комнатам. Придумайте какой-либо предлог: «помочь на кухне» или «поговорить о важном». Включите громкую веселую музыку и предложите гостям потанцевать. Это действенный способ снять напряжение и переключить всеобщее внимание.

Помните о том, что хозяин не судья и не истина в конечной инстанции. Вы не должны принимать чью-либо сторону. Вот и не принимайте! Вам нужно уладить ссору, а не выяснить, кто прав, кто виноват.

В крайнем случае, помогите «слабой стороне» покинуть зону конфликта. Если один из участников разгорающейся ссоры чувствует себя явно некомфортно, тактично помогите ему «эвакуироваться», а еще лучше избавьтесь от зачинщика.

Лучшие воспоминания о празднике — это теплое общение и дружеское веселье, а не «разбор полетов» и выяснение отношений. Хорошего вам праздника и мирного застолья!

