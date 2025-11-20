Пять «нет», которые стоит сказать себе перед Новым годом

Еще немного времени и в ожидании Нового года мы вновь начнем строить грандиозные планы. Давать себе обещания непременно воплотить их в жизнь, а «не так, как в прошлый раз». К февралю эта уверенность либо превратится в чувство вины либо мы попытаемся договориться с собой о том, что «ничего такого не было».

Гораздо продуктивнее и честнее по отношению к себе и близким людям начать не с долгосрочных «да», а с честных «нет». Они-то и помогут нам сделать наступающий год по-настоящему счастливым и продуктивным.

НЕТ – чужим ожиданиям

Задумайтесь о стереотипах, которые вас окружают. Все эти непонятно кем и когда утвержденные сценарии: «нужно выйти замуж», «нужно заработать много денег», «найти высокооплачиваемую работу», «пора завести детей», «нужно путешествовать и выкладывать красивые селфи в соцсетях». Все эти тонны «нужно» и «надо» — чужие правила.

Может быть эти ожидания исходят от родителей, может быть от друзей, коллег и общества в целом. Но это не ваша жизнь! Скажите себе: «Моя жизнь — это мой выбор!», «Свой успех я не буду измерять чужими мерками!» Главное — это ваше собственное ощущение счастья и гармонии. Вы имеете право хотеть того, чего хотите именно вы, а не то, чего от вас ждут.

Чувствуете, как бросив груз чужих ожиданий, вы испытываете невероятное облегчение? Отлично! Сберегите энергию для реализации своих истинных целей.

НЕТ – перфекционизму

Идеальный план. Идеальное исполнение. Идеальный старт (с 1 января или с ближайшего понедельника) — все это очень плохие идеи. Болезненное стремление к идеалу приводит к перфекционизму — главному врагу личного прогресса. Рано или поздно у вас наступит паралич воли, когда вы решите, лучше не делать ничего вообще, чем сделать что-либо неидеально.

Дайте себе установки: «Я разрешаю себе ошибаться», «Я буду делать и учиться на ошибках», «Я готов двигаться дальше маленькими, но уверенными шагами».

От принятия несовершенства мира и собственной не идеальности — прямая дорога к реальным действиям и достижениям. Без впадения в прокрастинацию и без самобичевания.

НЕТ – токсичному позитиву

Честность по отношению к себе — основа психологического здоровья. Да, все мы стремимся соответствовать позитивному образу, а общество требует от нас подавлять негативные эмоции. Все эти: «Мыслить нужно позитивно» и «Все будет хорошо», зачастую загоняют проблемы вглубь. В жизни есть место не только подвигу заставлять себя быть оптимистом 24/7!

Жизнь так же органично предполагает грусть, злость, усталость и разочарование. Плохое настроение — это не катастрофа, не провал, а всего лишь небольшая часть жизни. Вы имеете право грустить и злиться.

И не нужно игнорировать эти чувства. Важно их осознать, понять и научиться проживать. Они же возникают не просто так. Они сигнализируют о важном. Принимая свои «негативные» эмоции, но не культивируя их, человек становится устойчивее и учится лучше понимать свои истинные потребности.

НЕТ — роли спасателя

Желание прийти на помощь друзьям и близким людям по первому зову — отличное качество. Но не стоит бросаться на помощь всем вокруг, да еще и в ущерб себе.

Вы участвуете в решении проблем всех своих друзей, коллег и родственников, но это не ваша обязанность. Тем более, если этот процесс становится изнурительным, выматывает и лишает вас ресурсов для собственной жизни. Вместо того, чтобы таскать на шее всех обезьян, скажите себе: «Я буду поддержкой для близких, но не несу ответственность за их жизнь и выбор». При всех уважительных отношениях с окружающими, очень важно установить здоровые границы не в ущерб себе. Ваша энергия вам еще понадобится.

НЕТ – страху перед будущим

Бесконечная тревога о том, что будет завтра, через месяц или год создает постоянный фон стресса. Попытки проконтролировать каждый шаг — отнимают радость настоящего момента. Вместо того чтобы бояться неизвестности, лучше сосредоточьтесь на том, что можете сделать сегодня. Чтобы ваше настоящее стало лучше.

При первых признаках страха перед неизвестным говорите себе: «Я не могу контролировать все, что случится в будущем. Но свои реакции и действия здесь и сейчас под моим контролем».

Важно перенести фокус внимания на настоящий момент. Это снижает тревожность. Это помогает ценить то, что есть. Это делает жизнь более осознанной и наполненной.

После того как вы скажете себе пять освобождающих «нет», перед вами очистится пространство для того, что бы сказать самое главное. Это одно единственное, но самое главное «да». «ДА!» – себе настоящему, не идеальному, но уникальному и открытому для жизни, полной возможностей.

