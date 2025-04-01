Пришивший лицо ребенку хирург из Краснодара претендует на премию «Призвание»

Операцию пострадавшему от нападения собаки мальчику из Карачаево-Черкесии в апреле 2024 года провел краснодарский врач Алексей Дикарев.

По словам хирурга, он подал заявку на главную врачебную премию «Призвание», заявив об уникальном, по его мнению, случае. В документах Дикарев, помимо себя, указал всех специалистов, которые помогли сохранить ребенку лицо, сообщает «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай с 4-летним мальчиком произошел в Карачаево-Черкесии в апреле 2024 года. Домашняя овчарка бросилась на ребенка и оторвала ему нос и выгрызла щеку. Мальчика и оторванные части его лица срочно доставили в Краснодар. В детской краевой больнице хирург Алексей Дикарев провел уникальную операцию и реплантировал мальчику лицо. По словам хирурга, ткани лица прижились на 70-75%.

Позже стало известно о том, что хирургу Дикареву пришлось уволиться из Кубанского медицинского университета. По его словам, после операции его пригласили в институт вечером, дали бумагу и попросили написать заявление. Дикарев заявил о том, что подписал пустой бланк и что не увольнялся по собственному желанию.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю начал проводить проверку по факту увольнения специалиста. Историей с увольнением хирурга в Краснодаре заинтересовался председатель Следственного комитета России Бастрыкин. Сам врач пояснил, почему срочно пришил мальчику откушенное лицо.