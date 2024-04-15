Бастрыкин заинтересовался историей с увольнением хирурга в Краснодаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, проводимой по информации о возможном нарушении трудовых прав хирурга в Краснодарском крае.

По данным Информационного центра СК России, глава СКР обратил внимание на публикации в СМИ и соцсетях о возможном нарушении трудовых прав пластического и реконструктивного хирурга в Краснодарском крае. Так, СМИ сообщили о том, что в марте мужчина провел сложную операцию по восстановлению откушенного собакой лица 4-летнего мальчика. После чего врача вынудили уволиться из вуза, где он работал, из-за опасений негативных последствий после операции.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начали проводить проверку. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Карачаево-Черкесии домашняя овчарка бросилась на ребенка и оторвала ему нос и выгрызла щеку. Мальчика и оторванные части его лица срочно доставили в Краснодар. В детской краевой больнице хирург Алексей Дикарев провел уникальную операцию и реплантировал мальчику лицо. По словам хирурга, ткани лица прижились на 70-75%.

Позже стало известно о том, что хирургу Дикареву пришлось уволиться из Кубанского медицинского университета. По его словам, после операции его пригласили в институт вечером, дали бумагу и попросили написать заявление. Дикарев заявил о том, что подписал пустой бланк и что не увольнялся по собственному желанию. СУ СК РФ по Краснодарскому краю начал проводить проверку по факту увольнения специалиста.