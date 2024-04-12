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Краснодарские хирурги 12 часов пришивали ребенку откушенное собакой лицо

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskie-hirurgi-12-chasov-prishivali-rebenku-otkushennoe-sobakoj-litso
Краснодарские хирурги 12 часов пришивали ребенку откушенное собакой лицо
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края

Уникальную операцию провели хирурги детской краевой больницы.

Несчастный случай, в ходе которого пострадал ребенок, произошел в Карачаево-Черкесии. По сообщению очевидцев, мальчик хотел достать свой мяч, попавший в собачью будку. Собака бросилась на ребенка, оторвала ему нос и выгрызла щеку.

Части лица поместили в банку и вместе с пострадавшим срочно доставили в Краснодар. Уже через восемь часов мальчик оказался на операционном столе в детской краевой больнице. За операцию взялся хирург Александр Дикарев со своей командой. Операция, которая длилась 12 часов. Она прошла успешно, в настоящее время ребенок остается в больнице, сообщает «АиФ-Юг».

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