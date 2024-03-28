Пораженную 18-сантиметровой опухолью почку удалили онкологи в Краснодаре

Опухоль была в 1,5 раза больше самой почки. Ситуация осложнялась тромбом длиной 14 см, который перекрывал кровоток к сердцу. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила об этом 28 марта.

По словам замгубернатора, в Краснодарский онкодиспансер № 1 с почечным кровотечением обратился 63-летний мужчина. Ему поставили диагноз — рак почки третей стадии с признаками опухолевого тромбоза левой почечной вены.

Пациенту нужно было вскрытие самого крупного венозного сосуда в организме – нижней полой вены, рассказала вице-губернатор. Такие операции проводят в крупных столичных центрах, однако времени на переезд не было. Операцию проводили пять часов.

«Благодаря слаженной работе бригады онкологов был успешно блокирован и удален тромб, почка с опухолью, восстановлен кровоток. Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из стационара», — написала Минькова в Telegram.

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