Разрушенное меланомой лицо альбиноса из Сенегала восстановили в Краснодаре

Врачи краснодарской БСМП прооперировали 24-летнего жителя Сенегала Кхадима Деме, от которого отказались врачи по всему миру.

С диагнозом меланома сенегалец-альбинос столкнулся в 15 лет. В клиниках Африки за лечение не брались. Чтобы справиться с болезнью семье пришлось продать скот и собирать деньги на химио- и радиотерапию с помощью международного благотворительного фонда и соцсетей. Медикам удалось добиться ремиссии, однако лицо молодого человека было разрушено болезнью. Требовалась реконструкция. Единственными, кто согласились взяться за это, стали специалисты челюстно-лицевой хирургии краснодарской БСМП.

После исследования врачи создали точную 3D-модель черепа пациента. Так как у него отсутствовала скула с мягкими тканями верхней челюсти и правая часть нижней челюсти, ее пришлось заменить титановым протезом. Первая операция длилась около 20 часов.

После в частной клинике пациенту провели мягкотканную реконструкцию, включающую реконструкцию век и рта, а также липофилинг мягких тканей лица. Далее сенегальцу предстоит восстановление зубного ряда. Ему проведут дентальную имплантацию и несъемное зубопротезирование.

В настоящее время пациент питается через назогастральный зонд и находится под круглосуточным наблюдением врачей. Снятие швов запланировано через 1,5 недели. После начнется имплантация, пишет газета «Краснодарские известия».

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