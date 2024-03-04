Более 50 камней удалили хирурги из мочевого пузыря пенсионера в Краснодаре

С жалобами на затрудненное мочеиспускание в ККБ № 2 обратился 73-летний мужчина.

Он лечился у уролога по месту жительства, но при контрольном обследовании у пациента выявили аденому предстательной железы объемом до 100 куб. см и множество камней в мочевом пузыре.

Онкоурологи провели лапароскопическую аденомэктомию — удалили доброкачественную опухоль с сохранением предстательной железы через 4 прокола в передней брюшной стенке. После чего они выполнили цистолитотомию — рассекли мочевой пузырь и удалили оттуда 54 камня.

«Операция прошла успешно, сейчас пациент проходит курс восстановления. Такие случаи показывают, как важно получить своевременную помощь и профессиональное лечение», — сообщает пресс-служба краевой клинической больницы № 2.

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