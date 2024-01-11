Первое эндопротезирование тазобедренного сустава провели в Лабинске

Пенсионерка получила травму, женщину медики скорой помощи госпитализировали в травмацентр.

После осмотра и необходимых исследований пенсионерку решили экстренно оперировать. Впервые бригада травматологов Лабинской ЦРБ провела тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава.

«Благодаря слаженной работе коллектива травматолого-ортопедического отделения операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо, начат процесс реабилитации», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

Такие операции будут проводить в Лабинске регулярно — это позволит улучшить качество медпомощи пациентам с переломом шейки бедра и снизить нагрузку на краевые больницы.

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