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Первое эндопротезирование тазобедренного сустава провели в Лабинске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervoe-endoprotezirovanie-tazobedrennogo-sustava-proveli-v-labinske
Первое эндопротезирование тазобедренного сустава провели в Лабинске
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Пенсионерка получила травму, женщину медики скорой помощи госпитализировали в травмацентр.

После осмотра и необходимых исследований пенсионерку решили экстренно оперировать. Впервые бригада травматологов Лабинской ЦРБ провела тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава.

«Благодаря слаженной работе коллектива травматолого-ортопедического отделения операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо, начат процесс реабилитации», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

Такие операции будут проводить в Лабинске регулярно — это позволит улучшить качество медпомощи пациентам с переломом шейки бедра и снизить нагрузку на краевые больницы.

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