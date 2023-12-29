Хирургам ККБ № 1 впервые в ЮФО удалось заменить сердечный клапан у беременной

Об очередной уникальной операции в копилке кубанских медиков рассказала 29 декабря замглавы Кубани Анна Минькова в соцсетях.

По словам вице-губернатора, рентгенхирурги из ККБ № 1 успешно выполнили первую в ЮФО операцию по замене сердечного клапана у беременной. Тем самым врачи спасли сразу две жизни.

«В больницу обратилась 29-летняя девушка на 20 неделе беременности. Выяснилось, что протез аортального клапана ее сердца нужно срочно менять. Будущей маме заменили сердечный клапан под рентген-контролем через бедренную артерию. Операцию провели без разрезов и искусственного кровообращения. УЗИ сердца показало отличный результат и функцию нового протеза. Показатели малыша — самые благоприятные. Операция длилась почти два часа. При этом медики не превысили допустимую дозу излучения», — написала Анна Минькова в Telegram.

Замглавы края добавила, что подобное вмешательство у беременных — редкость в мировой практике. Чаще всего такие операции проводят пожилым пациентам. Она поблагодарила кубанских врачей за профессионализм.

Читайте также: онкологи в Краснодаре провели 9-часовую операцию, удаляя опухоль ободочной кишки.