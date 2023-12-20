Онкологи в Краснодаре провели 9-часовую операцию, удаляя опухоль ободочной кишки

В Краснодарский клинический онкодиспансер госпитализировали жительницу станицы Старокорсунской. У женщины диагностировали запущенную злокачественную опухоль восходящей ободочной кишки.

Оказалось, что клетки опухоли проникли в двенадцатиперстную кишку и переднюю брюшную стенку. Также врачи заподозрили, что опухоль затронула еще и поджелудочную железу.

«Удалить всю поджелудочную целиком не представлялось возможным, ведь это жизненно важный орган, который выделяет ферменты и помогает переваривать пищу. Было принято решение о проведении частичной резекции, а это колоссальный риск. Орган анатомически расположен так, что хирургу тяжело подобраться к нему технически, а вокруг находятся жизненно важные сосуды», — рассказал главный врач ККОД № 1 Роман Мурашко.

Операцию проводила бригада из пяти онкологов. Комбинированная резекция пораженных раком участков кишечника и двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, передней брюшной стенки и головки поджелудочной железы длилась девять часов.

«В ходе операции было выявлено вовлечение клетчатки правого мочеточника в инфильтрат, благодаря слаженной работе врачей мочеточник удалось сохранить. В настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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