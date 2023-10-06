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Пациентку с редчайшим сочетанием рака и гемофилии прооперировали в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/patsientku-s-redchajshim-sochetaniem-raka-i-gemofilii-prooperirovali-v-krasnodare
Пациентку с редчайшим сочетанием рака и гемофилии прооперировали в Краснодаре
Фото t.me/evgeniiFilippov23

С подозрением на рак молочной железы в краснодарский клинический онкодиспансер обратилась 44-летняя женщина.

Врачи подтвердили диагноз, но удалять опухоль было рискованно из-за наследственной гемофилии пациентки.

«Еще 100 лет назад диагноз «гемофилия» означал, что любой порез или ушиб может закончиться для больного смертью от потери крови. Сегодня ситуация изменилась в корне», — рассказал главный врач ГБУЗ КОД №1 Роман Мурашко.  

Для проведения операции гематологи заказали редкий препарат — в онкодиспансере его вводили женщине по индивидуальной схеме. После всех процедур пациентке назначили операцию. Злокачественное новообразование удаляли около двух часов. Кроме онкологов и анестезиологов в операции принимали участие гематолог и трансфузиолог.

«Благодаря профессионализму врачей женщина чувствует себя хорошо и ее жизни ничего не угрожает», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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