В Краснодаре хирурги «сняли» часть лица пациенту, чтобы удалить опухоль

К специалистам краевой больницы скорой медицинской помощи обратился 42-летний житель Ленинградского района.

Большая опухоль на лице не давала видеть мужчине левым глазом, мешала есть и даже дышать. Кроме того, доброкачественное образование размером с кулак сильно деформировала пациенту лицо. Неизвестно, откуда появилась опухоль, а диагностировать ее на ранней стадии было практически невозможно.

«Сформировалось образование возле основания черепа, у позвоночника и занимало верхнюю челюсть, полость орбиты, проникало в решетчатую кость и прорастало к средней черепной ямке. Еще немного и образование могло сдавить головной мозг. Операция была необходима», — сообщает пресс-служба ККБСМП в Telegram.

Чтобы избавить мужчину от опухоли, хирургам пришлось прибегнуть к трансплантации лица — подобные методы в крае раньше никто не применял. Прошла семичасовая операция успешно, а уже через сутки пациент мог читать. Врачи пообещали, что скоро выпишут мужчину — дома его ждут дети и внуки.

Читайте также: онкологи Краснодара удалили изо рта пациента опухоль размером с куриное яйцо.