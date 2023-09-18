Онкологи Краснодара удалили изо рта пациента опухоль размером с куриное яйцо

Житель Славянска-на-Кубани обратился к медикам с жалобой на рану в полости рта.

Пациента отправили на обследование в Краснодарский клинический онкодиспансер. Онкологи обнаружили у пациента рак полости рта 4-й стадии. Опухоль распространилась на дно рта, часть языка и слизистой.

После предоперационной терапии хирурги удалили пораженные участки и заместили их лоскутами кожи, взятыми с груди. Также пациенту пришлось удалить фрагмент нижней челюсти. Операция длилась около 6 часов.

Теперь мужчине предстоит реконструктивно-пластическая операция. Часть удаленной челюсти сформируют из костей голени, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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